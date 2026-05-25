Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, που έδωσε επί σειρά ετών.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και έχει συγκλονίσει τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να την γνωρίσουν από κοντά.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, σε κλειστό κύκλο, παρουσία μονάχα της οικογένειάς της και στενών φίλων.

Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού

Πριν από λίγο η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό της, αναφέροντας τα εξής:

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».