Η αθέατη βρετανική στρατηγική πίσω από την ελληνική Ιστορία

Της Νίκης Κώτσου

Το βιβλίο «Βρετανική Εντολή» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Φαίδων Γιαγκιόζης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Γερμανός», αποτελεί μια εκτενή ιστορική και πολιτική έρευνα για τον ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής, της Απελευθέρωσης και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Μέσα από αρχειακό υλικό, ιστορικές πηγές και δημοσιογραφική τεκμηρίωση, ο συγγραφέας φωτίζει τις βρετανικές παρεμβάσεις στις ελληνικές εξελίξεις, παρουσιάζοντας μια διαφορετική οπτική για γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Η μελέτη βασίζεται σε πολυετή έρευνα σε αρχεία των Βαλκανίων, της Βρετανίας και της Γερμανίας και εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει ως τον άνθρωπο που «κρατούσε τα κλειδιά της Ελλάδας» κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στον Άντονι Ίντεν και στη βρετανική στρατηγική διατήρησης της επιρροής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Το βιβλίο εξετάζει κρίσιμα και συχνά λιγότερο γνωστά ζητήματα, όπως τη διαφυγή αντιστασιακών από τη Χαλκιδική προς τη Μέση Ανατολή, τη συγκρότηση του ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη βρετανική εμπλοκή στα γεγονότα των Δεκεμβριανών. Παρουσιάζονται ακόμη οι προσπάθειες του Τσόρτσιλ να εμπλέξει την Τουρκία στον πόλεμο, οι σχέσεις των Βρετανών με τον ΕΛΑΣ, καθώς και οι πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν τελικά στον Εμφύλιο Πόλεμο.

Η γραφή του Φαίδωνα Γιαγκιόζη διατηρεί έντονο δημοσιογραφικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας ιστορική αφήγηση και πολιτική ανάλυση. Δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή γεγονότων, αλλά επιχειρεί να ερμηνεύσει τις κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων και να αναδείξει τα παρασκήνια της εποχής. Η πολυετής πορεία του στη δημοσιογραφία, καθώς και η εμπειρία του από διεθνείς αποστολές στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενισχύουν την τεκμηρίωση και τη διεισδυτική ματιά του έργου.

Παράλληλα, η έκδοση εμπλουτίζεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και με σπάνιες φωτογραφίες από τη δράση του Ιερού Λόχου. Το στοιχείο αυτό προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική αξία στο βιβλίο, βοηθώντας τον αναγνώστη να συνδέσει τα γεγονότα με αυθεντικές εικόνες της εποχής.