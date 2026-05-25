Δημογραφικό 2026: «Εθνική απειλή η πληθυσμιακή συρρίκνωση» – Το μήνυμα του Νίκου Χατζηνικολάου από το βήμα του συνεδρίου

Με έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, άνοιξε τις εργασίες του 5ου ετήσιου συνεδρίου «Δημογραφικό 2026» ο εκδότης της Realnews και Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ Νίκος Χατζηνικολάου, απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους της Next is Now και της Dome Consulting.

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Το συνέδριο, που μεταδίδεται ζωντανά μέσω του dimografiko.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον Realfm 97,8, επικεντρώθηκε στις πολυεπίπεδες επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής με τη συμμετοχή πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηνικολάου χαρακτήρισε το δημογραφικό «αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα», σημειώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά και διαρκή πληθυσμιακή συρρίκνωση που απειλεί τόσο τη συνοχή της κοινωνίας, όσο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

«Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός της Ελλάδας υπολογίζεται σε 10.372.335 κατοίκους, με τη γήρανση να επιταχύνεται και τη γεννητικότητα να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Όπως επεσήμανε, οι πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούν πλέον στο 23,7% του συνολικού πληθυσμού, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών περιορίζονται μόλις στο 12,8%, μια αναλογία που αποτυπώνει τη σταδιακή ανατροπή της πληθυσμιακής πυραμίδας.

«Η Ελλάδα γερνά», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τις εκτιμήσεις ειδικών, σύμφωνα με τις οποίες ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται κατά περίπου 450.000 άτομα ανά δεκαετία, ενώ έως το 2050 ο αριθμός των γηγενών Ελλήνων ενδέχεται να περιοριστεί κοντά στα 9 εκατομμύρια, εφόσον δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα.

Το βασικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήταν ότι η δημογραφική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική ή μακροπρόθεσμη απειλή, αλλά μια εξελισσόμενη πραγματικότητα με άμεσες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Οι επιπτώσεις στην οικονομία και την εργασία

Ο κ. Χατζηνικολάου στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στην αγορά εργασίας και στο ασφαλιστικό σύστημα, τονίζοντας ότι η συρρίκνωση του παραγωγικού πληθυσμού περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας και αυξάνει τις πιέσεις στη βιωσιμότητα των συντάξεων και των δημόσιων δαπανών.

Όπως υπογράμμισε, όσο μειώνεται το ενεργό εργατικό δυναμικό, τόσο δυσκολότερη γίνεται η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό όχι ως ένα απομονωμένο κοινωνικό ζήτημα, αλλά ως μια οριζόντια πρόκληση που επηρεάζει την εργασία, την περιφερειακή ανάπτυξη, το σύστημα υγείας, την εκπαίδευση, τη στεγαστική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Κάλεσμα για εθνική συστράτευση

Κεντρικό στοιχείο του χαιρετισμού αποτέλεσε το κάλεσμα για ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση απέναντι στο πρόβλημα. Ο κ. Χατζηνικολάου υπογράμμισε ότι για να αναστραφούν οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις απαιτείται η ενεργή συμμετοχή όλων των δυνάμεων της χώρας: της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι η συστηματική ανάδειξη του προβλήματος συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινωνίας και στη διαμόρφωση συνθηκών δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο της πολιτικής ατζέντας.

Όπως σημείωσε, το συνέδριο «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ» έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν θεσμό δημόσιας συζήτησης και ανταλλαγής προτάσεων, επιχειρώντας να συνδέσει την επιστημονική τεκμηρίωση με τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συμβολή της Eurobank

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συμβολή της Eurobank, την οποία χαρακτήρισε βασικό υποστηρικτή της πρωτοβουλίας. Όπως ανέφερε, η Eurobank υπήρξε ένας από τους πρώτους μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν εγκαίρως το μέγεθος της δημογραφικής πρόκλησης και επένδυσαν στην ανάδειξη του ζητήματος στον δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τράπεζα συνέβαλε ουσιαστικά στην «αφύπνιση της κοινωνίας» απέναντι στις επερχόμενες εξελίξεις, αναγνωρίζοντας ότι το δημογραφικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της οικονομίας, των επενδύσεων και της κοινωνικής συνοχής.