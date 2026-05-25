Διπλή απόβαση Κατερίνας Καραβάτου και Χρήστου Φερεντίνου στην ΕΡΤ – Το νέο δίδυμο του «Στούντιο 4»

Ολοταχώς στην ΕΡΤ οδεύουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, καθώς θα αποτελέσουν το νέο απογευματινό δίδυμο παρουσιαστών στο «Στούντιο 4». Μετά τις αλλεπάλληλες προτάσεις για να ενώσουν δυνάμεις τηλεοπτικά, οι δύο παρουσιαστές ενέδωσαν τελικά στην πρόταση της ΕΡΤ και στη μεγάλη πρόκληση να αντικαταστήσουν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο που αποχωρούν τη νέα σεζόν για τον ΣΚΑΪ. Ο Χρ. Φερεντίνος αποδεσμεύεται από τον ΣΚΑΪ μετά τη λήξη του τριετούς συμβολαίου του, ενώ η περίπτωση της Κ. Καραβάτου, που παραμένει στον αέρα του ΑΝΤ1 έως τις αρχές Ιουλίου, είναι πιο σύνθετη.

Σύμφωνα με την Real life, το κανάλι του Αμαρουσίου εξετάζει διάφορα σενάρια για την προσεχή σεζόν σχετικά με το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Η απενεργοποίηση της πρωινής ζώνης για οικονομικούς λόγους έχει πέσει στο τραπέζι και είναι πιθανό να προχωρήσει, είτε με μετακίνηση της πρωινής εκπομπής στη μεσημεριανή ζώνη είτε με πλήρη κατάργηση. Οι αβέβαιες συνθήκες για το μέλλον του «Σαββατοκύριακο με παρέα» ωθούν την Κ. Καραβάτου στην «αγκαλιά» της ΕΡΤ. Το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 λήγει τον Οκτώβριο, ενώ προκειμένου η παρουσιάστρια να ενταχθεί στη δημόσια τηλεόραση θα πρέπει να λυθεί νωρίτερα.

Έχουν δώσει τα χέρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την ώρα δεν έχουν πέσει υπογραφές, αλλά οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια. Ηδη ξεκίνησαν επαφές με δημοσιογράφους για τη στελέχωση της νέας εκπομπής, ενώ εκκρεμεί ποιοι θα αποχωρήσουν μαζί με Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο για τον ΣΚΑΪ και ποιοι θα μείνουν στην ΕΡΤ για να υπηρετήσουν το «Στούντιο 4». Στο στόχαστρο και των δύο εκπομπών μπαίνει η αρχισυντάκτρια Κλεοπάτρα Πατλάκη, που συνεργάζεται πέντε χρόνια με τους σημερινούς παρουσιαστές του «Στούντιο 4», αλλά συνδέεται με μακρόχρονη φιλία με την Κ. Καραβάτου. Η συμφωνία των Φερεντίνου και Καραβάτου με την ΕΡΤ θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζουν μαζί με τον Γιάννη Κορδώνη στον Δρόμος FM, καθώς έχουν συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα.