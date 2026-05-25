Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της, “Happy Day” στον ALPHA μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, αφού είχε γεννηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, δημοτικό διαμέρισμα στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Επιθυμία της οικογένειάς της είναι η κηδεία της να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μονάχα της οικογένειάς της και στενών φίλων.

Σημειώνεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού και στο πλευρό της ήταν στον αγώνα της ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, Βικτώρια.