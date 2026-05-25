Ανακαλύφθηκε «χαμένη» τηλεταινία με βρικόλακες που είχε προκαλέσει σοκ στη Βρετανία – Ήταν τόσο τρομακτική ώστε «διατάχθηκε» η καταστροφή της

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βρετανικής τηλεοπτικής ιστορίας λύθηκε χάρη στο πάθος ενός σινεφίλ, ο οποίος εντόπισε μια χαμένη ταινία τρόμου του 1968 για βρικόλακες.

Η τηλεταινία είχε προκαλέσει τέτοιο πανικό στους τηλεθεατές της εποχής, ώστε κυκλοφορούσε ο θρύλος ότι το ίδιο το BBC είχε διατάξει την ολοκληρωτική καταστροφή του, αναφέρει η New York Post.

Η τυχαία ανακάλυψη μέσα σε ξεχασμένες μπομπίνες

Το επεισόδιο με τίτλο «No Such Thing as a Vampire» («Δεν υπάρχουν βρικόλακες») ήταν ένα από τα έξι μέρη της βραχύβιας σειράς ανθολογίας τρόμου του BBC «Late Night Horror» της δεκαετίας του 1960.

Το φιλμ παρέμενε άφαντο για περισσότερο από μισό αιώνα, αφότου «σημάδεψε» τους τηλεθεατές και προκάλεσε σάλο.

Αυτό που σήμερα πιστεύεται ότι είναι το τελευταίο αντίγραφο της αιματηρής ταινίας ανακαλύφθηκε πρόσφατα από τον Βρετανό σινεφίλ και μηχανικό κινηματογράφου Ντάρεν Πέιν, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο οργανισμός διατήρησης ταινιών Film is Fabulous!.

«Είμαι πραγματικά παθιασμένος με το να προβληθεί ξανά αυτό το επεισόδιο», δήλωσε ο Πέιν, σύμφωνα με τον οργανισμό.



Η ανάκτηση του υλικού έγινε εντελώς αναπάντεχα, όπως εξήγησε ο ίδιος. «Η ανεύρεση του “No Such Thing As A Vampire” έγινε καθαρά από τύχη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του κινηματογράφου The Regent στη Βρετανία βρήκε μια μικρή συλλογή από μυστηριώδεις μπομπίνες που βρίσκονταν στην αποθήκη για χρόνια και ζήτησε από τον Πέιν να τις ελέγξει.

Ένα από τα μεταλλικά κουτιά του φιλμ είχε γραμμένη πρόχειρα με το χέρι τη φράση «Late Night Horror» και, ως αυτοαποκαλούμενος λάτρης του τρόμου, το όνομα του θύμισε κάτι.

Ο θρύλος της «σκόπιμης καταστροφής»

Από τη δεκαετία του 1950 έως εκείνη του 1970, το BBC συνήθιζε να σβήνει παλιές εκπομπές για να επαναχρησιμοποιήσει τις ακριβές ταινίες — μια πολιτική περικοπής κόστους που, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI), αφάνισε περίπου το 70% του προγράμματός του κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών.

Ωστόσο, η πλήρης εξαφάνιση και των έξι επεισοδίων του «Late Night Horror», το οποίο κόπηκε οριστικά από το BBC έπειτα από σωρεία τηλεφωνημάτων παραπόνων από τηλεθεατές που υποστήριζαν ότι ήταν υπερβολικά φρικιαστικό, τροφοδότησε μια σκοτεινή θεωρία.

Σύμφωνα με το Atlas Obscura, πολλοί πίστευαν ότι το δίκτυο κατέστρεψε εσκεμμένα τα αντίγραφα επειδή το περιεχόμενο θεωρήθηκε υπερβολικά ενοχλητικό για τα δεδομένα της εποχής.

Το χαμένο επεισόδιο είχε γυριστεί αρχικά έγχρωμο, αλλά διασώθηκε σε ασπρόμαυρο αντίγραφο 16mm.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του θρυλικού συγγραφέα τρόμου Ρίτσαρντ Μάθεσον, παγκοσμίως γνωστού για το βιβλίο του «Ζωντανός Θρύλος» (I Am Legend) και για περίπου δώδεκα επεισόδια της κλασικής σειράς «Η Ζώνη του Λυκόφωτος» (The Twilight Zone).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα άλλο χαμένο επεισόδιο της σειράς είχε γραφτεί από τον σπουδαίο Ρόαλντ Νταλ, ενώ ένα ακόμα, με τίτλο «The Corpse Can’t Play» (Το πτώμα δεν μπορεί να παίξει), είχε εντοπιστεί παλαιότερα, αφήνοντας πλέον τέσσερα επεισόδια ακόμα αγνοούμενα.

Η αποκατάσταση και η επιστροφή στις οθόνες

Η ομάδα του Film is Fabulous! προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επαναφέρει τα αυθεντικά χρώματα του επεισοδίου μέσω μιας εξειδικευμένης διαδικασίας «ανάκτησης χρώματος», αν και η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη.

Ο Πέιν, πάντως, διαβεβαιώνει ότι το επεισόδιο θα τρομάξει το κοινό και είναι «περισσότερο από ικανό να προκαλέσει ρίγη στη σπονδυλική στήλη», ακόμη κι αν προβληθεί σε ασπρόμαυρη μορφή.

Η πρόσφατα ανακαλυφθείσα ταινία τρόμου θα προβληθεί δημόσια για πρώτη φορά από το 1969 στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ τρόμου «Grindfest» αυτόν τον Σεπτέμβριο.

Στη συνέχεια, η ψηφιακή σάρωση (scan) και η αυθεντική μπομπίνα των 16mm θα επιστραφούν στα Αρχεία του BBC.

Το επεισόδιο θα προβληθεί επίσης σε μελλοντική εκδήλωση του Film is Fabulous!, μαζί με άλλες πρόσφατες ανακτήσεις χαμένου υλικού που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.