Θρίλερ στα Χανιά: Συνεχίζεται η έρευνα για την κακοποίηση της 3χρονης και τους θανάτους δύο βρεφών – Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι γονείς

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Το κοριτσάκι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
Αναμένονται οι απολογίες των γονιών της 3χρονης
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού, αλλά και τους θανάτους δύο ακόμη βρεφών της ίδιας οικογένειας.

Σήμερα οι γονείς του κοριτσιού οδηγούνται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Αρχικά είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, όμως η δικογραφία αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τα σοβαρά ευρήματα που εντόπισαν οι γιατροί στο σώμα του παιδιού.

Η 3χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις σε παιδική χαρά όπου βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της και συγγενικά πρόσωπα. Οι εξετάσεις έδειξαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα στο δεξί χέρι, καθώς και πολλαπλές εκδορές και μώλωπες. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε και θλάσεις στον εγκέφαλο, ενώ το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, η Ασφάλεια Χανίων διερευνά ενδελεχώς τις συνθήκες θανάτου δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας, τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Η ύπαρξή τους φέρεται να αποκαλύφθηκε μέσα από έλεγχο στον ΑΜΚΑ της μητέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια υποστήριξε ότι τα βρέφη πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τους ισχυρισμούς της να έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» της προανάκρισης.

Με εισαγγελική εντολή, ακόμη τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις και προστασία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτά φέρουν τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει την ίδια ανησυχία.

Ο πατέρας της οικογένειας, υπήκοος Πακιστάν, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνταν ήδη από τις Αρχές πριν από το περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και το πώς προκλήθηκαν τα σοβαρά τραύματα της 3χρονης.

Πηγή: Neakriti.gr

