Συναγερμός στην Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στη λίμνη Πολυφύτου -Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο

Νεκρός άνδρας βρέθηκε μέσα σε ΙΧ όχημα που εντοπίστηκε στη Λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη γύρω στις 10.οο το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μετέβησαν σε περιοχή περίπου 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα «Λάφιστα», όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής.

Για την επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να συνδράμουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων, που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, (24/5/2026) είχε δηλωθεί η εξαφάνιση 73χρονου από το Βελβεντό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν το περιστατικό σχετίζεται με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός.

