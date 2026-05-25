Συναγερμός στην Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στη λίμνη Πολυφύτου -Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Η λίμνη Πολυφύτου
Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νεκρός άνδρας βρέθηκε μέσα σε ΙΧ όχημα που εντοπίστηκε στη Λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη γύρω στις 10.οο το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μετέβησαν σε περιοχή περίπου 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα «Λάφιστα», όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής.

Για την επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να συνδράμουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων, που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, (24/5/2026)  είχε δηλωθεί η εξαφάνιση 73χρονου από το Βελβεντό, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν το περιστατικό σχετίζεται με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός.

Πηγή: Kozanimedia

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακμή: Πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τα αντιβιωτικά και πότε πρέπει να τα σταματάμε – Το Cleveland Clinic απαντά

Έχετε φούσκωμα ή πάτε συχνά στην τουαλέτα; Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα καρκίνου των ωοθηκών

Νέα πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΠΕΚΑ για φθηνές διακοπές: Έως σήμερα οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Δημόσιο: Πάνω από 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» – Γιατί είναι πρωταθλητές τα νοσοκομεία

Πλέον μπορείτε να προσθέσετε το ChatGPT στο PowerPoint

Γιατί οι εγγενείς κβαντικές ιδιότητες της σκοτεινής ύλης των αξιονίων είναι εντελώς ανιχνεύσιμες
περισσότερα
13:04 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στις Σέρρες – Η ποινή που τους επιβλήθηκε

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπό...
12:54 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο

Με τον πλέον τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του Ισπανού ορειβάτη, στον Όλυμ...
12:39 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), ύστερα από γεν...
12:19 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Τραΐνός Δέλλας: Συγκλονίζει το «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα – «Αγάπη μου, πέτα ψηλά, πήγαινε στο φως»

Συγκλονίζει το «αντίο» του Τραϊανού Δέλλα στη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πέθανε σε ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν