Πρόληψη καρκίνου: Το ρόφημα που μπορεί να ενισχύσει τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, σύμφωνα με γιατρό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik
Η διατροφή φαίνεται να παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην υγεία μας απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα — ακόμη και στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος. Σύμφωνα με έναν γιατρό, ένα συγκεκριμένο ρόφημα ξεχωρίζει για τις αντικαρκινικές του ιδιότητες, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά και ουσίες που υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Γιατρός αποκαλύπτει ποιο είναι το «καλύτερο ρόφημα κατά του καρκίνου»

Η πρόληψη του καρκίνου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη γενετική, αλλά επηρεάζεται σημαντικά και από τις καθημερινές μας συνήθειες, ιδιαίτερα τη διατροφή. Σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο γιατρό και ερευνητή Dr. William Li, ορισμένα τρόφιμα και ροφήματα μπορούν να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού απέναντι στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Μιλώντας στο podcast της ZOE, ο ειδικός τόνισε ότι το μικροβίωμα του εντέρου παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία και στην πρόληψη ασθενειών. Όπως εξήγησε, η ενίσχυση των «καλών» βακτηρίων μέσω συγκεκριμένων διατροφικών επιλογών μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ενεργοποιήσει πιο αποτελεσματικά τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας και προστασίας.

Τα 3 δημοφιλή ροφήματα που συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την υγεία

Ο Dr. Li αναφέρθηκε στα τρία πιο δημοφιλή ροφήματα και στα οφέλη τους για την υγεία:

  • Τσάι (Κατεχίνες): Περιέχει πολυφαινόλες που ενισχύουν την αντικαρκινική δράση του σώματος. Οι κατεχίνες διακόπτουν την παροχή αίματος στους όγκους, μειώνουν τη φλεγμονή και τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ακόμη και οι φυτικές ίνες των φύλλων τσαγιού τρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου.
  • Καφές (Χλωρογενές οξύ): Περιέχει το ίδιο ακριβώς αντιοξειδωτικό που βρίσκεται και στα μήλα, το οποίο καταπολεμά τις φλεγμονές, μαζί με πολλές άλλες ευεργετικές ενώσεις.
  • Τσάι Matcha: Το απόλυτο ρόφημα για την πρόληψη του καρκίνου.

Όταν ο Jonathan Wolf, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ZOE, ρώτησε αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος τσαγιού που ξεχωρίζει για τις ιδιότητές του, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη και αφορούσε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ρόφημα. «Αν θέλετε να ενισχύσετε φυσικά τον οργανισμό σας κατά του καρκίνου, επιλέξτε το τσάι μάτσα (matcha)», αποκάλυψε ο Dr. Li.

«Επειδή το matcha αποτελείται από ολόκληρα, αλεσμένα φύλλα πράσινου τσαγιού σε μορφή πούδρας, λαμβάνετε όλα τα θρεπτικά συστατικά και τις φυτικές ίνες του φύλλου. Αυτό είναι που βοηθάει ουσιαστικά και το μικροβίωμα του εντέρου σας», εξήγησε ο ειδικός.

Τα πολλαπλά οφέλη του τσαγιού matcha

Τα πλεονεκτήματα του matcha δεν σταματούν εκεί. Επιστημονική μελέτη με τίτλο «Το θεραπευτικό δυναμικό του τσαγιού matcha» επισημαίνει ότι αυτό το ιαπωνικό πράσινο τσάι προσφέρει:

  • Ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας
  • Καρδιομεταβολική υγεία
  • Αντικαρκινική δράση
  • Μείωση του στρες χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση

Το έντερο ως «κλειδί» για την υγεία

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Dr. Li τόνισε ότι το μικροβίωμα του εντέρου παραμένει μια «ανεξερεύνητη περιοχή για την πρόληψη του καρκίνου». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει κάτι σήμερα κιόλας στη διατροφή του για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της υγείας του και ενάντια στον καρκίνο.

 

