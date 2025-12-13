Καρκίνος: Ογκολόγος αποκαλύπτει 4 τρόπους για να μειώσετε τον κίνδυνο και να ζήσετε περισσότερο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 30% έως 50% όλων των περιπτώσεων καρκίνου μπορούν να προληφθούν. Η εφαρμογή απλών αλλαγών στον τρόπο ζωής σας, μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου για καρκίνο. Ένας έμπειρος ογκολόγος αποκαλύπτει τέσσερις τρόπους για να παραμείνετε υγιείς και να ζήσετε περισσότερο.

4 τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με ειδικό

Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Dr. Jiri Kubes διευκρινίζει: «Δεν είναι πάντα δυνατό να αποτραπεί ο καρκίνος, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που γνωρίζουμε ότι θα μειώσουν τον κίνδυνο». Σύμφωνα με τον ειδικό, τέσσερις βασικές αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου και να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο είναι οι εξής:

η διακοπή του καπνίσματος,

ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ,

η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και

η τακτική σωματική δραστηριότητα.

Διακοπή του καπνίσματος

Ο Dr. Kubes, ο οποίος είναι ο ιατρικός διευθυντής στο Proton Therapy Centre στην Πράγα, αναφέρει: «Η αποφυγή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου. Εάν καπνίζετε, το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να σταματήσετε εντελώς. Οι βλαβερές χημικές ουσίες στα τσιγάρα συνδέονται με διάφορους τύπους καρκίνου και όχι μόνο με τον καρκίνο του πνεύμονα».

Υποστηρίζοντας αυτόν τον ισχυρισμό, ειδικοί από τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) προειδοποιούν ότι «το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και στη συνέχεια να εμποδίσει το σώμα σας να τον καταπολεμήσει». Επιπλέον, οι ειδικοί του CDC τονίζουν ότι 9 στους 10 θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα τσιγάρων ή στην έκθεση σε παθητικό κάπνισμα.

Περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ

«Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος και του παχέος εντέρου, μεταξύ άλλων. Αυτό συμβαίνει επειδή το αλκοόλ βλάπτει το DNA του σώματος και μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Η συμβουλή είναι ότι ο περιορισμός του αλκοόλ είναι ωφέλιμος για την υγεία», εξηγεί ο ειδικός.

Το Cancer Research UK προειδοποιεί ότι το αλκοόλ ευθύνεται για 7 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, του στόματος και του εντέρου. «Όποιες και αν είναι οι συνήθειές σας κατά την κατανάλωση αλκοόλ, η μείωση του θα μειώσει τον κίνδυνο», αναφέρει ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός έρευνας για τον καρκίνο στον κόσμο.

Υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής

«Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων», εξήγησε ο Dr. Kubes. «Συνιστάται επίσης η αποφυγή υπερβολικών επεξεργασμένων τροφίμων, κορεσμένων λιπαρών και κόκκινου κρέατος».

Τακτική σωματική δραστηριότητα

«Η τακτική άσκηση συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου και όχι μόνο επειδή μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν ένα υγιές βάρος. Η άσκηση έχει συνδεθεί με τη μείωση της φλεγμονής στο σώμα και επίσης βοηθά στη ρύθμιση ορισμένων ορμονών.

Αυτό που είναι σχετικά νέο στον τομέα, το οποίο ακόμα ερευνάται, είναι η σύνδεση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και του ανοσοποιητικού συστήματος και το πώς η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι αν κάνετε μια βόλτα στο πάρκο τρεις φορές την εβδομάδα, το ανοσοποιητικό σας σύστημα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχοντας ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, το σώμα σας μπορεί να αναγνωρίσει και στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τα κατεστραμμένα κύτταρα. Ακόμα μαθαίνουμε για αυτόν τον πολύπλοκο τομέα», επισημαίνει ο ειδικός.

Γενετικός κίνδυνος

Ορισμένοι καρκίνοι είναι κληρονομικοί και ο Dr. Kubes τόνισε τη σημασία της κατανόησης των παραγόντων κινδύνου. «Εάν έχετε μέλη της οικογένειας που έχουν υποφέρει από τη νόσο, αυτό μπορεί να σας καθιστά πιο ευάλωτους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε όλες τις εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για να εντοπίσετε τυχόν κακοήθειες στα πρώτα τους στάδια. Εάν ανησυχείτε για τον κίνδυνο ή τυχόν συμπτώματα, να μιλάτε πάντα με το γιατρό σας», τονίζει ο ειδικός.