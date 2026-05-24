Ύπνος: Άνδρας δοκίμασε τη στρατιωτική μέθοδο – Τα υπέρ και τα κατά που παρατήρησε

Ο ποιοτικός ύπνος μοιάζει ολοένα και πιο δύσκολος στη σύγχρονη καθημερινότητα, με το άγχος και τις οθόνες να κρατούν το μυαλό σε διαρκή εγρήγορση. Η «στρατιωτική μέθοδος», η οποία υπόσχεται να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε μέσα σε μόλις δύο λεπτά έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Όμως λειτουργεί πραγματικά; Ένας άνδρας δοκίμασε την συγκεκριμένη τεχνική ύπνου και αποκάλυψε αν είναι πράγματι αποτελεσματική ή αν πρόκειται για ακόμη μία διαδικτυακή απάτη.

Τι είναι η στρατιωτική μέθοδος ύπνου

Η συγκεκριμένη τεχνική είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Αν και δεν έχει σχέση με το παραδοσιακό «μέτρημα προβάτων», λέγεται ότι χρησιμοποιείται από πιλότους μαχητικών αεροσκαφών για να διασφαλίσουν ότι ξεκουράζονται σωστά και ότι τα αντανακλαστικά τους παραμένουν στο μέγιστο επίπεδο, ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον YouTuber Sean Andrew, ο οποίος αποφάσισε να δοκιμάσει τη μέθοδο για μια εβδομάδα, η διαδικασία ξεκινάει αφού βολευτείτε στο κρεβάτι. Ο στόχος είναι να χαλαρώσει πλήρως το σώμα σας, από την κορυφή έως τα νύχια.

Στο παρελθόν, ο personal trainer Justin Agustin είχε ισχυριστεί ότι αν η τεχνική εκτελεστεί σωστά, μπορεί να κοιμίσει κάποιον μέσα σε μόλις δύο λεπτά, τονίζοντας μάλιστα ότι αποδίδει στο 96% των ανθρώπων που τη δοκιμάζουν.

Πώς εφαρμόζεται η στρατιωτική μέθοδος – Είναι αποτελεσματική;

Η τεχνική έγινε γνωστή για πρώτη φορά στο βιβλίο Relax and Win: Championship Performance (1981) του Αμερικανού προπονητή στίβου Lloyd Bud Winter. Στην αρχική της εκδοχή, η χαλάρωση ξεκινά από το τριχωτό της κεφαλής, προχωρά στους κροτάφους, στο μέτωπο και σταδιακά κατεβαίνει σε όλο το σώμα.

Ο Andrew εξήγησε τα βήματα που ακολούθησε:

Σφίξιμο και χαλάρωση: Σφίγγετε κάθε σημείο του σώματός σας ξεχωριστά, από το πρόσωπο μέχρι τα χέρια και τα πόδια, και στη συνέχεια το αφήνετε να χαλαρώσει εντελώς.

Πνευματικό μπλοκάρισμα: Επαναλαμβάνετε συνεχώς από μέσα σας τη φράση «μην σκέφτεσαι, μην σκέφτεσαι» για να διώξετε κάθε άλλη σκέψη και να αποσπάσετε το μυαλό σας από το στρες.

Ο content creator παραδέχτηκε ότι δεν είδε αμέσως αποτελέσματα. Ωστόσο, όταν ολοκλήρωσε το βίντεο και είδε τον εαυτό του να κοιμάται, συνειδητοποίησε ότι η μέθοδος τελικά λειτούργησε.

Χρειάζεται υπομονή και αλλαγή συνηθειών

Ίσως χρειαστεί λίγη εξάσκηση μέχρι να τελειοποιήσετε την τεχνική ύπνου ώστε να είναι αποτελεσματική. Για κάποιους, βέβαια, η μέθοδος αυτή από μόνη της μπορεί να μην αρκεί· πολλοί άνθρωποι βλέπουν ουσιαστική βελτίωση μόνο όταν κάνουν ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, όπως η μείωση ή η πλήρης διακοπή του αλκοόλ πριν από τον ύπνο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ύπνος είναι πολύ πιο σημαντικός από όσο νομίζουμε. Την επόμενη φορά που θα δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε, η στρατιωτική μέθοδος αξίζει σίγουρα μια δοκιμή.