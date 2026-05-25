Σαν σήμερα 25 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών
- Διεθνής Ημέρα Χωρίς Πλαστικά
- Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων
- Η Ένδοξη 25η Μαΐου
- Ημέρα της Αφρικής
- Ημέρα της Πετσέτας
- Ημέρα Υπερηφάνειας των Κομπιουτεράδων
- Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς
- Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου
Γεγονότα
- 1834: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της βαυαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, το Μάιο του 1835.
- 1895: Ιδρύεται η Δημοκρατία της Ταϊβάν.
- 1932: Κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Ντίσνεϊ, Ντίπι Ντογκ, γνωστότερο ως Γκούφι.
- 1935: Ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζέσε Όουενς σπάει έξι παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος, με επίδοση 8,13.
- 1953: Δοκιμή πυρηνικών όπλων: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιούν στη Νεβάδα την πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυροβολικού.
- 1973: Το αντιτορπιλικό «Βέλος» με κυβερνήτη τον Νίκο Παππά, αποχωρεί από ΝΑΤΟϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή (Κίνημα του Ναυτικού) αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
- 1977: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο Πόλεμος των Άστρων» του Τζορτζ Λούκας.
- 1980: Η Καστοριά κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
- 2017: Βομβιστική έκρηξη στο αυτοκίνητο του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στη συμβολή των οδών Μάρνης και 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Λουκάς Παπαδήμος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
- 2020: Ο 46χρονος Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ χάνει τη ζωή του στη Μινεάπολη της Μινεσότα των ΗΠΑ όταν ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν διατήρησε το γόνατό του στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Φλόιντ επί 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια σύλληψής του και ενώ εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες και με το κεφάλι στο έδαφος. Ακολούθως προκαλούνται μαζικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, ως γενέθλια πράξη του κινήματος «Black Lives Matter».
Γεννήσεις
- 1922: Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της ανανεωτικής αριστεράς (Ευρωκομμουνισμός). (Θαν. 11/6/1984)
- 1930: Σόνια Ρίκιελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη «βασίλισσα του πλεκτού». (Θαν. 25/8/2016)
- 1958: Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ. («The Jam», «Style Council»)
- 1984: Κώστας Μαρτάκης, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1987: MadClip, Έλληνας ράπερ.
Θάνατοι
- 1954: Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγρο-αμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. (Γεν. 22/10/1913)
- 2001: Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, Κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. (Γεν. 14/9/1928)
- 2009: Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ). (Γεν. 19/8/1941)