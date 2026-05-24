Ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει τις δηλώσεις της Χεζμπολάχ: «Επιδιώκει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε σήμερα τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο οποίος ζήτησε να «ανατραπεί» η λιβανική κυβέρνηση, και κατηγόρησε το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα ότι θέλει «να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Καταγγέλλοντας αυτό που αποκάλεσε «εσκεμμένη εκστρατεία με στόχο να αποσταθεροποιηθεί η χώρα και να διατηρηθεί η ίδια (η Χεζμπολάχ) στην εξουσία», ο Ρούμπιο υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ότι το κίνημα «επιχειρεί δραστήρια να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος και την καταστροφή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την ανεύθυνη έκκληση που απευθύνθηκε από τη Χεζμπολάχ υπέρ της ανατροπής της δημοκρατικά εκλεγμένης λιβανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ είχε δηλώσει σε ομιλία του ότι οι επιθέσεις με στόχο την εταιρεία Αλ-Καρντ αλ-Χάσαν αντιπροσωπεύουν «επίθεση εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων φτωχών και με χαμηλά εισοδήματα».

«Ο λαός έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στους δρόμους, να ανατρέπει την κυβέρνηση και να αντιστέκεται με όλες τις δυνάμεις του σ’ αυτό το ισραηλινοαμερικανικό σχέδιο», δήλωσε.

Η εταιρεία Αλ-Καρντ αλ-Χάσαν, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αποτελεί ένα από τα όργανα της χρηματοπιστωτικής ισχύος του φιλοϊρανικού σχηματισμού και αποτελεί στόχο ισραηλινών πληγμάτων και αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Κάσεμ κάλεσε και πάλι τη λιβανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, μια τέταρτη σύνοδος των οποίων είναι προγραμματισμένη για τις 2 και 3 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον, βλέποντας σ’ αυτές «κέρδος για το Ισραήλ χωρίς αντάλλαγμα», και επανέλαβε την άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλισθεί.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, «οι απειλές βίας και ανατροπής που διατυπώθηκαν από τη Χεζμπολάχ δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Η εποχή που μια τρομοκρατική οργάνωση κρατούσε όμηρο μια ολόκληρη χώρα φθάνει στο τέλος της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:21 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

«Φρένο» στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τα αγκάθια και η κριτική των Ρεπουμπλικανών στον Τραμπ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς φαίνεται ...
22:58 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Η απομόνωση του Πούτιν: Οι ρωσικές ελίτ βλέπουν «διαφαινόμενη καταστροφή» – Το δείπνο με την πρώην δασκάλα του και ο φόβος του για πιθανό πραξικόπημα

Άρθρο της εφημερίδας Guardian αναλύει την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα στη Ρ...
22:25 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: Διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα – Αλληλεγγύη στις οικογένειες θυμάτων της 17 Νοέμβρη

Οι ΗΠΑ στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής ορ...
22:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Ζημιές στο γραφείο του ΠΟΥ στο Κίεβο – 4 νεκροί και 100 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Το ουκρανικό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τα συ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν