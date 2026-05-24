«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Φάιναλ Φορ της EuroLeague, που έγινε στο T-Center της Αθήνας, και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, έπειτα από έναν τελικό με ένταση, ανατροπές και κρίσιμες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε από νωρίς. Ο Χεζόνια άνοιξε το σκορ με λέι απ, ενώ ο Λάιλς έδωσε γρήγορο ρυθμό στην ισπανική ομάδα. Η Ρεάλ προηγήθηκε με 1-9 και στη συνέχεια με 3-15, καθώς ο Λάιλς και ο Αμπάλντε βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τον Βεζένκοφ και τον Γουόκαπ, μείωσε σε 12-15 και επέστρεψε στο παιχνίδι με σερί 9-0.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά στο σκορ με 26-19. Οι Ισπανοί είχαν υψηλά ποσοστά στην επίθεση και αξιοποίησαν τα λάθη του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες, από την πλευρά τους, βρήκαν σταδιακά ρυθμό μέσα από τη ρακέτα και έμειναν κοντά στο σκορ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την έντασή του στην άμυνα και άρχισε να μειώνει τη διαφορά. Ο Γουόρντ, ο Τζόσεφ και ο Πίτερς έδωσαν επιθετικές λύσεις, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μείωσε σε 25-29. Ο Λάιλς συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των «ερυθρόλευκων», όμως ο Φουρνιέ άλλαξε την εικόνα του αγώνα.

Ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε κρίσιμα καλάθια, έδωσε το πρώτο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 38-36 και κράτησε την ομάδα του σε θέση ισχύος. Ο Πίτερς πρόσθεσε σημαντικούς πόντους, ενώ ο Λάιλς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους και 5/6 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 46-44, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη μεγάλη ανατροπή του τελικού.

Στην τρίτη περίοδο, ο ΜακΚίσικ έδωσε άμεσα προβάδισμα πέντε πόντων στον Ολυμπιακό με τρίποντο για το 49-44. Η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε με τον Χεζόνια και τον Αμπάλντε, ισοφάρισε σε 49-49 και στη συνέχεια αξιοποίησε τα λάθη των Πειραιωτών. Με σερί 10-0, οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά με 60-54.

Ο Ολυμπιακός βρήκε αντίδραση με τον ΜακΚίσικ και τον Μιλουτίνοφ, αλλά η Ρεάλ διατήρησε το προβάδισμα. Οι Ισπανοί έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 65-61, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν την επαφή τους με το σκορ χάρη στο καλάθι του Μιλουτίνοφ στην εκπνοή.

Η τέταρτη περίοδος είχε συνεχείς αλλαγές στο προβάδισμα. Ο Φουρνιέ μείωσε σε 64-65 με τρίποντο και ο Κόρι Τζόσεφ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 67-65. Η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε με τον Μαλεντόν, όμως ο Βεζένκοφ ανέλαβε κρίσιμες επιθέσεις και έδωσε ξανά προβάδισμα στους Πειραιώτες με τρίποντο για το 73-71.

Ο τελικός παρέμεινε ανοιχτός μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έδωσαν σημαντικούς πόντους στον Ολυμπιακό, ενώ ο Χεζόνια ισοφάρισε σε 80-80 με τρίποντο. Ο Τζόουνς απάντησε με κάρφωμα για το 82-80 και ο Γουόκαπ, με 2/2 βολές, έκανε το 84-80 στο 1:17 πριν από το τέλος.

Ο Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά στους έξι πόντους, γράφοντας το 86-80, και στη συνέχεια διαμόρφωσε το 88-80 από τη γραμμή των βολών. Η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε με τον Λάιλς και έφερε ξανά πίεση στον Ολυμπιακό, όμως το τρίποντο της ισοφάρισης από τον Φελίς δεν βρήκε στόχο. Ο Πίτερς πήγε στις βολές στα 11,2 δευτερόλεπτα, έκανε το 90-85 και ουσιαστικά έκρινε τον τελικό.

Στην τελευταία επίθεση, η Ρεάλ αστόχησε ξανά από την περιφέρεια και ο Πίτερς διαμόρφωσε με δύο βολές το τελικό 92-85. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή, νίκησε την πολυνίκη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 59-65, 92-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Γουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 16 (1), Μιλουτίνοφ 8, Τζόζεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 24 (5), Αμπάλντε 9 (3), Καμπάτσο 5, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια 19 (2), Μαλεντόν 8 (1), Αλμάνσα, Ντεκ 4, Γιουλ 3 (1), Φελίς 13 (1)