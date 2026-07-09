Ζημιές στο σπίτι από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούται αποζημίωση ο ιδιοκτήτης και πώς μπορεί να την διεκδικήσει

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τι ισχύει νομικά όταν ο ενοικιαστής παραδίδει το σπίτι με ζημιές; Τους κανόνες που ισχύουν όταν ένας ενοικιαστής αποχωρεί από ένα ακίνητο, αφήνοντας πίσω του φθορές, ξεκαθαρίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Η οργάνωση υπογραμμίζει τι προβλέπει η νομοθεσία για τις ζημιές που ξεπερνούν τα όρια της αναμενόμενης φθοράς λόγω καθημερινής χρήσης και επισημαίνει ότι ο μισθωτής φέρει ακέραιη την ευθύνη όταν διαπιστωθούν:

Κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ.

Ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ. πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου).

Τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση.

Αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).

Δεν αποζημιώνονται:

Φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ. ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).

Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης;

Καταγραφή ζημιών κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή. Με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κλπ.).

Χρήση εγγύησης

Η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών.

Αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

Εξώδικη πρόσκληση

Αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία.

Αγωγή αποζημίωσης

Τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Πρακτικές συμβουλές για ιδιοκτήτες:

Καταγράφετε πάντα την αρχική κατάσταση του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή).

Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών.

Μην παραδίδετε πίσω την εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος.

Ζητήστε νομική υποστήριξη πριν προχωρήσετε σε ενέργειες.