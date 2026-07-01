Ακίνητα: Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έρχονται αντιμέτωποι με τη λήξη της μίσθωσης, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο σπίτι χωρίς άδεια, εξέδωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ). Όπως υπογραμμίζει η Ένωση, ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του.
Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση
- Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.
- Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.
Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει
- Προφορική επικοινωνία και έγγραφη ειδοποίηση
- Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.
- Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.
- Αγωγή αποβολής (έξωσης)
- Αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.
Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.
Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.
Η ΕΕΚΕ υπογραμμίζει ότι οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να προχωρούν σε ιδιωτικές παρεμβάσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.
Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.
Έληξε η μίσθωση; Τι ισχύει για τα ενοίκια
Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.
Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:
- Ενημερωθείτε για τη σύμβασή σας – έχει λήξει;
- Αποφύγετε παρεξηγήσεις – ενεργήστε εγγράφως.
- Αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στην ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.