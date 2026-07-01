Ακίνητα: Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης

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Κατευθυντήριες γραμμές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έρχονται αντιμέτωποι με τη λήξη της μίσθωσης, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο σπίτι χωρίς άδεια, εξέδωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ). Όπως υπογραμμίζει η Ένωση, ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του.

Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση

Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.

Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει

Προφορική επικοινωνία και έγγραφη ειδοποίηση

Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.

Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.

Αγωγή αποβολής (έξωσης)

Αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.

Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.

Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.

Η ΕΕΚΕ υπογραμμίζει ότι οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να προχωρούν σε ιδιωτικές παρεμβάσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.

Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.

Έληξε η μίσθωση; Τι ισχύει για τα ενοίκια

Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει: