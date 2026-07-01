Σδούκου για Σγουρό: «Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται αυτή τη συμπεριφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης;»

«Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης;» αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφορικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό και τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.

«Ο κ. Γιάννης Σγουρός ξεκίνησε τη χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE και στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό λέγοντας ότι “ο διάλογος κουράζει”. Στη συνέχεια αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή την άποψη στην πράξη. Προσπάθησε να κάνει ο ίδιος τις ερωτήσεις και, όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να συντονίσει τη συζήτηση, κατέληξε να αποχωρήσει από την εκπομπή, απειλώντας τον με φράσεις όπως «να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας» και ότι “ελπίζει να το βλέπει η ιδιοκτησία”», αναφέρει αρχικά η κα. Σδούκου.

«Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ένας πολιτικός που απειλεί με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους, έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ; Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες και ακόμα περιμένουμε από τον κ. Ανδρουλάκη να επιδείξει την ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία και να διαγράψει τον κ. Σγουρό» προσθέτει.

«Υ.Γ.: Ο κ. Σγουρός “αρκέστηκε” άραγε στην ελπίδα ότι παρακολουθεί η ιδιοκτησία του σταθμού ή «φρόντισε» να την ενημερώσει τηλεφωνικά», καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Σδούκου.