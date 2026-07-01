Ιρλανδία: Ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Στο Δουβλίνο ο Ζελένσκι για την ιστορική τελετή

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, η Ιρλανδία αναλαμβάνει από σήμερα την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίσημη τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Δουβλίνου, παρουσία κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αντόνιο Κόστα: «Το 2026 είναι το έτος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μιχόλ Μάρτιν, για την έναρξη της ιρλανδικής προεδρίας.

Ο Κόστα τόνισε ότι η προεδρία της Ιρλανδίας έρχεται σε μια κομβική στιγμή, καθώς η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα απαιτητικό εξάμηνο, κατά το οποίο πρέπει να φέρει αποτελέσματα στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Απέναντι στις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις στην ευημερία μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να γίνει τόσο πιο ανταγωνιστική όσο και πιο αυτόνομη», είπε αρχικά ο Κόστα.

«Πράγματι, μετά την άμυνα που αποτέλεσε το κύριο επίκεντρο το 2025, το 2026 είναι το έτος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσαμε στους εαυτούς μας μια φιλόδοξη ατζέντα “Μία Ευρώπη, Μία Αγορά“. Κατά τους επόμενους έξι μήνες, πρέπει να υλοποιήσουμε την εφαρμογή της. Και είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς καλύτερο πιλότο για να καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το έργο από την Ιρλανδία».

«Όσον αφορά τις αξίες της Ευρώπης και την ασφάλεια της Ευρώπης, αυτές δοκιμάζονται σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο γεωπολιτικό πλαίσιο», σημείωσε.

«Αλλά πλέοντας σε αυτά τα δύσκολα νερά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ξεκάθαρη πυξίδα –το διεθνές δίκαιο– και έναν ξεκάθαρο χάρτη –την πολυμέρεια και τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Ιρλανδία –με τη συνεπή και սկιζόμενη σε αρχές υπεράσπιση τόσο της πολυμέρειας όσο και του διεθνούς δικαίου– είναι η σωστή προεδρία τη σωστή στιγμή».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε επίσης την ελπίδα να δει «τη σοφία και τη θετικότητα που αποκτήθηκαν μέσω του ταξιδιού της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της Ευρώπης σε αυτή τη δύσκολη παγκόσμια γεωπολιτική συγκυρία».

Αναφέροντας χαριτολογώντας μια λίστα υποχρεώσεων «πιο μακροσκελή από ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν», ο Κόστα σημείωσε: «Η ευρωπαϊκή εμπειρία της Ιρλανδίας σάς τοποθετεί στη σωστή θέση ώστε να γίνετε ένας έντιμος διαμεσολαβητής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα είναι μια πρόκληση, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος αυτού του έτους – και θα βασιστούμε στο ιρλανδικό χιούμορ και τη γοητεία για να τα καταφέρουμε».

Ζελένσκι: «Η ΕΕ πρέπει να δείξει ότι τηρεί τις υποσχέσεις της»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε αμέσως μετά τον λόγο, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην Ιρλανδία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία απέσπασε θερμό χειροκρότημα, δήλωσε: «Όταν αντιμετωπίζουμε πολλές άλλες προκλήσεις τόσο στις διεθνείς υποθέσεις όσο και σε εθνικό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ΕΕ έχει την ευκαιρία και την ευθύνη να είναι μια δύναμη που φέρνει περισσότερη σταθερότητα, περισσότερη παραγωγικότητα και βασικό σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, το είδος της ζωής που όλοι θέλουν για τον εαυτό τους, τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους».

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι, με την Ιρλανδία στο τιμόνι, η ΕΕ θα μπορέσει «να σημειώσει πραγματική πρόοδο στη συμφωνία για τα drones που έχει προτείνει η Ουκρανία», καθώς και στο «να υποστηρίξει κάθε βήμα που καθιστά πιο δύσκολο για τη Ρωσία να συνεχίσει [αυτόν] τον πόλεμο».

Παράλληλα, υπέδειξε τομείς όπου η ΕΕ θα μπορούσε να αυστηροποιήσει τους κανόνες της για να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω περιορισμών σε ευρωπαϊκές εταιρείες που εξακολουθούν να κάνουν δουλειές με τη Ρωσία.

Επιπλέον, τόνισε την επιθυμία του να ανοίξουν περισσότερα κεφάλαια στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ.

«Βήματα όπως το άνοιγμα νέων κεφαλαίων ενισχύουν το κίνητρο του λαού μας, ανυψώνουν το ηθικό των Ουκρανών και δείχνουν ότι η ΕΕ τηρεί τις υποσχέσεις της. Είναι τόσο σημαντικό να τηρούνται οι υποσχέσεις και ακριβώς έτσι πρέπει να είναι».

Μιχόλ Μάρτιν: «Η Ιρλανδία ήταν πάντα μια βαθιά ευρωπαϊκή χώρα»

Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν, δεσμεύτηκε για την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας του προς το Κίεβο.

«Θα σταθούμε ακλόνητοι στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας, εμπνευσμένοι από το θάρρος τους και αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν την ειρήνη και τη δικαιοσύνη που τους αξίζει. Το να κατέχουμε την προεδρία είναι τιμή και ευθύνη, και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή, ο Μαρτίν υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς της χώρας του με την Ευρώπη.

«Η Ιρλανδία ήταν πάντα μια βαθιά ευρωπαϊκή χώρα. Από τους μοναχούς που ταξίδευαν στην Ευρώπη, κρατώντας ζωντανό το φως της μάθησης κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αιώνων, μέχρι τους σημερινούς νεαρούς φοιτητές του Erasmus, ήμασταν πάντα περήφανοι Ευρωπαίοι. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργήσαμε μια ένωση που έχουμε την τιμή να αποκαλούμε σπίτι μας. Αντέξαμε μαζί καταιγίδες και κρίσεις και γιορτάσαμε μαζί με χαρά, γνωρίζοντας ότι είμαστε πάντα ισχυρότεροι μαζί».

Κλείνοντας, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι υπάρχει «επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

«Πρέπει να σχεδιάσουμε πώς θα φτάσουμε εκεί. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της προεδρίας μας και ανυπομονώ να ενημερώσω τους συναδέλφους μου ηγέτες για την πρόοδο στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το φθινόπωρο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Guardian