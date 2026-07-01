Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώνονται το Κατάλυμα και η Σφάκα – Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 135 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ με 32 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Αταλάντης-Καλαπόδι.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Επιχειρούν 135 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές, 19 Α/Φ και 6 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Εκκενώνονται το Κατάλυμα και η Σφάκα

Πριν απο λίγα λεπτά εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Κατάλυμα. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σφάκας

Nωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Σφάκας για εκκένωση. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας ‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

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