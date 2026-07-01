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Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώνονται το Κατάλυμα και η Σφάκα – Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, με την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης. Έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Κατάλυμα και Σφάκα, με κατεύθυνση προς την Ελάτεια, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Αταλάντης-Καλαπόδι.

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Φωτιά, Φθιώτιδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.
  • Εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Κατάλυμα και Σφάκα προς Ελάτεια.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με 25 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 135 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ με 32 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Αταλάντης-Καλαπόδι.

 

Εκκενώνονται το Κατάλυμα και η Σφάκα

Πριν απο λίγα λεπτά εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Κατάλυμα. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

 

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σφάκας

Nωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Σφάκας για εκκένωση. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

 

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για ετοιμότητα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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