Φωτιά στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και 11 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά μαίνεται κοντά στον οικισμό, ο οποίος, μέχρι στιγμής, δεν απειλείται.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων των οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες Σφάκα και Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για την διερεύνηση των αιτίων πρόκλησης της φωτιάς.