Akylas: Τώρα που έχω γυρίσει είμαι σίγουρα πιο χαλαρός – Τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα μέσα μου, στην ψυχολογία μου

Ο Akylas μίλησε στο «Πρωινό» για την αγάπη του κοινού, την εμπειρία του στη Eurovision και τις έντονες στιγμές που βίωσε τους τελευταίους μήνες. Εξέφρασε την ανακούφισή του μετά την επιστροφή του, νιώθοντας πιο χαλαρός και ήρεμος, ενώ περιέγραψε το τελευταίο τετράμηνο-πεντάμηνο ως ένα «πυροτέχνημα». 

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Akylas δηλώνει πλέον πιο χαλαρός και ήρεμος μετά τις έντονες εμπειρίες των τελευταίων μηνών.
  • Ο καλλιτέχνης μίλησε για το «ταξίδι» του στη Eurovision, περιγράφοντάς το ως «κάτι τεράστιο» όπου ένιωθε ότι εκπροσωπεί τη χώρα.
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο τετράμηνο-πεντάμηνο ήταν «πυροτέχνημα» για εκείνον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Akylas τη φετινή χρονιά είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα. Με το ταλέντο του και την φοβερή ενέργειά του, έχει κερδίσει τις καρδιές μίας μεγάλης μερίδας του κόσμου, που παρακολουθεί με ενδιαφέρον την μουσική του πορεία. Σε δηλώσεις του στο «Πρωινό», μίλησε για την αγάπη που έχει λάβει από το κοινό του, καθώς και για το «ταξίδι» του στη Eurovision.

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«Πραγματικά θεωρώ το κοινό μου φίλους μου, όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα μου, μου στάθηκαν. Δηλαδή πραγματικά είναι ό,τι πιο γλυκό», ανέφερε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, ο Akylas.

Σχετικά με τη Eurovision, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Η Eurovision ήταν κάτι τεράστιο, ένιωθα πραγματικά πως εκπροσωπώ την χώρα μου, και αυτό έκανα όντως. Οπότε ήμουν συνέχεια στη τσίτα να είμαι σωστός σε όλα. Τώρα που έχω γυρίσει είμαι σίγουρα λίγο πιο χαλαρός, γιατί έχω τον κόσμο μου, κάνω τη μουσική μου, οπότε σίγουρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα μέσα μου, στην ψυχολογία μου». 

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Σε άλλο σημείο, ο Akylas εξομολογήθηκε ότι: «Για εμένα ήταν πραγματικά πυροτέχνημα το τελευταίο τετράμηνο-πεντάμηνο. Μετά την ημέρα που κυκλοφόρησε το “Ferto”, είχα κατακλυστεί από αγάπη και μηνύματα, που θυμάμαι ότι όλη εκείνη την ημέρα έκλαιγα από συγκίνηση.

Που γενικά ήμουν και χαρακτήρας πολύ σφιχτός, και το κρατούσα το δάκρυ. Σίγουρα συνάντησα και μια πιο ευαίσθητη πλευρά μου. Με έχετε δει να κλαίω με τη μαμά μου, μόνος μου στη τηλεόραση. Τι να κάνω; Πραγματικά ήταν μεγαλύτερο από εμένα, από οτιδήποτε έχω ζήσει όλο αυτό». 

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