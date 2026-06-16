Akylas: Στις βαθμολογίες των επιτροπών λέγαμε ότι το κάνουν επίτηδες για το σασπένς

Ο Akylas μίλησε στο «The 2Night Show» για την εμπειρία του στη Eurovision, την πίεση που ένιωσε εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αλλά και το μούδιασμα της ελληνικής αποστολής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών.

Ο νεαρός καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου και αναφέρθηκε στις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από την ελληνική συμμετοχή. Ο ίδιος τόνισε ότι η ομάδα του δούλεψε σκληρά για το αποτέλεσμα που παρουσίασε στη σκηνή.

«Εγώ δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και όλη η ομάδα. Και πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ, που όταν κατέβηκα από τη σκηνή, έκλαψα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολύ στρες. Και κάπως ένιωθα ότι κουβαλούσα τον ελληνικό λαό που με πίστεψε πάνω μου», ανέφερε ο Akylas.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε και τα συναισθήματα που προκάλεσε η διαδικασία της ψηφοφορίας, καθώς η ελληνική αποστολή περίμενε διαφορετική εξέλιξη από τις βαθμολογίες των επιτροπών.

«Όταν έγινε η ψηφοφορία, ήταν ένα τόσο έντονο συναισθηματικό rollercoaster για μένα. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που το μοιραστήκαμε όλοι. Μετά γύρισα σπίτι και είδα στο TikTok βίντεο με παρέες που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα και ήταν πραγματικά απίστευτο», είπε.

Στη συνέχεια, ο Akylas αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε στο Green Room, την ώρα που ανακοινώνονταν οι βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών.

«Θυμάμαι ότι καθόμασταν στο green room και ξεκινούσαν οι βαθμολογίες των επιτροπών. Λέγαμε “εντάξει, το κάνουν επίτηδες για το σασπένς”. Και ήμασταν παγωμένοι. Λέω “παιδιά, τι γίνεται;”».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό άλλαξε την καθημερινότητά του, ενώ σημείωσε ότι τα στοιχήματα είχαν ανεβάσει τις προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής.

«Εμένα άλλαξε η ζωή μου από όταν μπήκα στο Sing for Greece και μετά άλλαξαν όλα. Μας είχαν και ψηλά τα στοιχήματα όλη αυτή την περίοδο και κάπως το πιστεύαμε όλοι».

«Το πόσο “ντελούλου” ήμασταν κι εμείς κι οι Φινλανδοί ήταν απίστευτο»

Ο Akylas μίλησε επίσης για τις συζητήσεις που έκανε με τα μέλη της φινλανδικής αποστολής, καθώς και για το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν από τον τελικό.

«Το πόσο “ντελούλου” ήμασταν κι εμείς κι οι Φινλανδοί ήταν απίστευτο. Μου έλεγαν ότι πιστεύουν πως του χρόνου η Eurovision θα έρθει στην Ελλάδα κι εγώ τους απαντούσα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθω και στη Φινλανδία».

Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο μετά τον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι η έντονη δημοσιότητα και η μεγάλη αποδοχή του κοινού τού δημιούργησαν ισχυρή συναισθηματική φόρτιση.

«Μετά τη Eurovision δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ένιωσα το σύνδρομο της εγκατάλειψης, ότι πήρα τόση αγάπη και τώρα θα με πετάξουν σαν σκουπίδι», πρόσθεσε ο Akylas.

Τέλος, ο τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική υπέρβαση που έκανε κατά την προετοιμασία της σκηνικής εμφάνισης, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει την υψοφοβία και την ακροφοβία του.

«Όταν συναντήθηκα πρώτη φορά με τον Φωκά Ευαγγελινό και με ρώτησε αν έχω κάποια φοβία, και ενώ εγώ έχω ακροφοβία και υψοφοβία, του λέω: “Τίποτα”, δεν θέλω να εμποδίσω το vision. Και όταν ανέβηκα πρώτη φορά σε αυτό το prop, είχα χεστεί πάνω μου. Λέω, τώρα πώς θα κατέβω; Οπότε το ότι κατάφερα να ξεπεράσω τα όριά μου, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε, είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το οποίο καταφέραμε να δείξουμε. Και πάρα πολύ περήφανος», κατέληξε.