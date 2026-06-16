Νικήτας Κακλαμάνης: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φοβάται μόνο τον κακό της εαυτό»

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρθηκε στη Νέα Δημοκρατία, στον Αλέξη Τσίπρα και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μιλώντας στην εκπομπή του ERTnews «PRESS TALK».

Ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι η βάση της παράταξης θα δώσει απάντηση στις εκλογές. «Η βάση αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα δώσει αποστομωτική απάντηση προς φίλους, προς άσπονδους φίλους και προς αντιπάλους. Και θυμηθείτε τη βραδιά που σας το λέω» δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο ίδιος απάντησε και στο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν αποτελεί τον αντίπαλο που προτιμά η ΝΔ. «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φοβάται μόνο τον κακό της εαυτό. Κανέναν άλλον απολύτως. Είναι και η δική μου άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αντίπαλος που χρειάζεται. Από κει και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε ένα εντός κι εκτός εισαγωγικών “καινούριο κόμμα”, γιατί εγώ θέλω να δω ποια μορφή θα πάρει τελικώς στελεχιακά το κόμμα».

Ο Πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι στενοχωρήθηκε όταν ο πρώην πρωθυπουργός διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς είχε συμπορευθεί μαζί του πολιτικά και φιλικά. Παράλληλα, τόνισε ότι θα αντιπαρατεθεί μαζί του, εάν εκείνος προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, επειδή είναι υποχρεωμένος να στηρίξει την παράταξή του.

«Όταν διεγράφη ο Αντώνης δημοσίως, όπως ενθυμείστε, είπα ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και αν μπορούσα να είχα προλάβει και από τις δύο πλευρές, θα το είχα κάνει. Στενοχωρήθηκα πολύ. Σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ, αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι, αν γίνει πράξη, θα αντιπαρατεθώ μαζί του. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Είμαι υποχρεωμένος να στηρίξω το κόμμα».

Σε ερώτηση για το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να προσελκύσει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε χαρακτηριστικά: «Πολύ λιγότερο απ’ όσο πιστεύουν κάποιοι».