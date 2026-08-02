Εθνική σύνταξη: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 – Δείτε αναλυτικά τα νέα ποσά ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το ποσό της εθνικής σύνταξης αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από 2,6% έως και 2,9%.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να φτάσει το 3% ή ακόμη και να το υπερβεί. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως το ακριβές ποσοστό της αύξησης θα διαμορφωθεί με βάση το τελικό ποσοστό του μέσου όρου του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας + του πληθωρισμού και αυτό που θα προκύψει θα διαιρεθεί δια δύο, όπως προβλέπει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Εθνική σύνταξη: Πώς διαμορφώνεται σήμερα και πόσο αναμένεται να αυξηθεί

Εάν λοιπόν, η αύξηση της εθνικής σύνταξης κινηθεί στην περιοχή 2,6% με 3% ,τότε για κάποιον:

που έχει τα 20 έτη ασφάλισης , αυτή θα ανέβει στα 458,49 ευρώ με 460,28 ευρώ από 446,87 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα δει μια αύξηση της τάξεως του 11,62 ευρώ με 13,41 ευρώ.

, αυτή θα ανέβει στα από 446,87 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα δει μια αύξηση της τάξεως του που έχει συγκεντρώσει 19 έτη ασφάλισης , αυτή θα ανέλθει στα 449,32 ευρώ με 462,80 ευρώ από 437,93 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή η αύξηση θα κυμανθεί από 11,39 ευρώ έως και 24,87 ευρώ

, αυτή θα ανέλθει στα από 437,93 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή η αύξηση θα κυμανθεί που έχει 18 έτη ασφάλισης , αυτή θα πάει στα 440,13 ευρώ με 441,85 ευρώ από 428,98 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση της τάξεως του 11,15 ευρώ με 12,87 ευρώ.

, αυτή θα πάει στα από Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση της τάξεως του που έχει συγκεντρώσει 17 έτη ασφάλισης, αυτή θα ανέβει στα 430,97 ευρώ με 432,65 ευρώ από 420,05 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα αυξηθεί από 10,92 ευρώ έως και 12,6 ευρώ.

αυτή θα ανέβει στα από 420,05 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα αυξηθεί από 10,92 ευρώ έως και 12,6 ευρώ. που έχει 16 έτη ασφάλισης , αυτή θα ανέλθει στα 421,80 ευρώ με 423,44 ευρώ από 411,11 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 10,69 ευρώ με 12,33 ευρώ

, αυτή θα ανέλθει με 423,44 ευρώ από 411,11 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 10,69 ευρώ με 12,33 ευρώ που έχει 15 έτη ασφάλισης, αυτή θα διαμορφωθεί στα 412,64 ευρώ με 414,25 ευρώ από 402,18 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση από 10,46 ευρώ έως και 12,07 ευρώ.

Ποιες άλλες συντάξεις θα αναπροσαρμοστούν

Από την αύξηση αυτή, αναμένεται να αναπροσαρμοστούν μεταξύ άλλων και: