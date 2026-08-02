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Εθνική σύνταξη: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 – Δείτε αναλυτικά τα νέα ποσά ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η εθνική σύνταξη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6% έως 2,9%, με πιθανότητα να φτάσει ή και να υπερβεί το 3%, ποσοστό που θα διαμορφωθεί με βάση τον μέσο όρο του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και του πληθωρισμού. Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά τα νέα εκτιμώμενα ποσά ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, καθώς και ποιες άλλες συντάξεις θα επηρεαστούν.

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Oικονομία

εθνική σύνταξη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το ποσό της εθνικής σύνταξης αναμένεται να αυξηθεί από 2,6% έως και 2,9%, με το ποσοστό να μην αποκλείεται να φτάσει ή και να υπερβεί το 3%. – Για παράδειγμα, σε περίπτωση αύξησης 2,6% με 3%, η εθνική σύνταξη για 20 έτη ασφάλισης θα ανέλθει στα 458,49 ευρώ με 460,28 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο έως και 13,41 ευρώ. – Από την αύξηση αυτή, αναμένεται να αναπροσαρμοστούν και η βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ, οι συντάξεις χηρείας, αναπηρίας, καθώς και το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το ποσό της εθνικής σύνταξης αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από 2,6% έως και 2,9%.

Της  Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να φτάσει το 3% ή ακόμη και να το υπερβεί. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως το ακριβές ποσοστό της αύξησης θα διαμορφωθεί με βάση το τελικό ποσοστό του μέσου όρου του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας + του πληθωρισμού και αυτό που θα προκύψει θα διαιρεθεί δια δύο, όπως προβλέπει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Εθνική σύνταξη: Πώς διαμορφώνεται σήμερα και πόσο αναμένεται να αυξηθεί

Εάν λοιπόν, η αύξηση της εθνικής σύνταξης κινηθεί στην περιοχή 2,6% με 3% ,τότε για κάποιον:

  • που έχει τα 20 έτη ασφάλισης, αυτή θα ανέβει στα 458,49 ευρώ με 460,28 ευρώ από 446,87 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα δει μια αύξηση της τάξεως του 11,62 ευρώ με 13,41 ευρώ.
  • που έχει συγκεντρώσει 19 έτη ασφάλισης, αυτή θα ανέλθει στα 449,32 ευρώ με 462,80 ευρώ από 437,93 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή η αύξηση θα κυμανθεί από 11,39 ευρώ έως και 24,87 ευρώ
  • που έχει 18 έτη ασφάλισης, αυτή θα πάει στα 440,13 ευρώ με 441,85 ευρώ  από 428,98 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση της τάξεως του 11,15 ευρώ με 12,87 ευρώ.
  • που έχει συγκεντρώσει 17 έτη ασφάλισης, αυτή θα ανέβει στα 430,97 ευρώ με 432,65 ευρώ από 420,05 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα αυξηθεί από 10,92 ευρώ έως και 12,6 ευρώ.
  • που έχει 16 έτη ασφάλισης, αυτή θα ανέλθει στα 421,80 ευρώ  με 423,44 ευρώ από 411,11 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 10,69 ευρώ με 12,33 ευρώ
  • που έχει 15 έτη ασφάλισης, αυτή θα διαμορφωθεί στα 412,64 ευρώ με 414,25 ευρώ από 402,18 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση από 10,46 ευρώ έως και 12,07 ευρώ.

Ποιες άλλες συντάξεις θα αναπροσαρμοστούν

Από την αύξηση αυτή, αναμένεται να αναπροσαρμοστούν μεταξύ άλλων και:

  • Η βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ
  • Οι συντάξεις λόγω θανάτου (χηρείας)
  • Η σύνταξη-επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων
  • Οι συντάξεις αναπηρίας
  • Οι συντάξεις ομογενών κλπ

 

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