Τζούλι Μασίνο: «Κάθε θρησκεία έχει όμορφα στοιχεία – Χωρίς πίστη δεν υπάρχει ζωή»

Στο περιοδικό «Λοιπόν» μίλησε η Τζούλι Μασίνο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο θέμα της πίστης, καθώς και στην επιλογή που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια να μην τρώσει κρέας.

Αντλείς δύναμη από την πίστη σου στον Θεό;

Πιστεύω ότι κάθε θρησκεία έχει όμορφα στοιχεία. Πρέπει να έχεις πίστη, γιατί χωρίς πίστη δεν υπάρχει ζωή. Από εκεί και πέρα, όμως, εμείς οι ίδιοι πρέπει να χτίζουμε τη ζωή μας. Η εμπειρία και τα λάθη μας βοηθούν να εξελισσόμαστε. Πρέπει να βρίσκουμε την αρμονία μέσα μας.

Εδώ και πολλά χρόνια δεν τρώω κρέας και πίσω από αυτή την επιλογή υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία.

Δείχνεις πολύ φιλοσοφημένη γυναίκα, έχεις κάνει ψυχανάλυση;

Όχι, μόνη μου έψαξα τον εαυτό μου και αγαπώ πάρα πολύ τη ζωή.