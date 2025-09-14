Τζούλι Μασίνο: «Ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά το σώμα μου δεν με άφησε»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζούλι Μασίνο

Συνέντευξη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη και της Ζωής Κρονάκη έδωσε η Τζούλι Μασίνο, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (14/9). Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και εξήγησε τον λόγο που παρ’ ότι ήθελε, δεν έκανε οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Τζούλι Μασίνο είπε πως: «Όλη μου η ζωή είναι η μουσική, από πολύ μικρή. Σαράντα τρία χρόνια είμαι εδώ. Όταν ήρθα ένιωσα σαν να είναι το σπίτι μου και μετά έγινε σαν την πατρίδα μου.

Ποτέ δεν ήθελα να γίνω σταρ. Εγώ πάντα ήθελα να γίνω γνωστή από τα τραγούδια που γράφω, από το πώς εκφράζομαι όταν τραγουδάω και από τον χαρακτήρα μου».

Σε άλλο σημείο, η αγαπημένη τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής εξομολογήθηκε ότι: «Πάντα είμαι λίγο ρομαντική, ήθελα κάποιον που να καταλαβαίνει πως είμαι και να μην ζηλεύει.

Με όποιον ήμουν μαζί, ζήλευε. Αυτό δεν φαίνεται από την αρχή, αλλά ύστερα από ενάμιση με δύο χρόνια. Ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά το σώμα μου δεν με άφησε».

