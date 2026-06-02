Μαρία Παναγοπούλου: «Έκανα πίσω για επτά χρόνια – Δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί με έκανε πολύ ευτυχισμένη»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαρία Παναγοπούλου μίλησε για τη μητρότητα και την απόφασή της να αποσυρθεί από την καριέρα της για επτά χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της. Εξήγησε ότι δεν μπορούσε να συνδυάσει όλα τα καθήκοντα και δεν μετάνιωσε ποτέ αυτή την επιλογή, καθώς την έκανε ευτυχισμένη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αποτελούσε οικονομική πολυτέλεια.

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Μαρία Παναγοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαρία Παναγοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου, μίλησε για τη μητρότητα και τον γιο της.
  • Η ίδια εξήγησε πως «δεν μπορούσα να τα συνδυάσω όλα», νιώθοντας «ελλιπής μάνα, ελλιπής δημοσιογράφος, ελλιπής σύντροφος, ελλιπής άνθρωπος».
  • «Έκανα πίσω για επτά χρόνια. Δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί με έκανε πολύ ευτυχισμένη», τόνισε, προσθέτοντας πως ήταν μια «οικονομική πολυτέλεια» που μπόρεσε να έχει.

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Το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου, η Μαρία Παναγοπούλου ήταν καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς». Στη συνέντευξή της στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, η δημοσιογράφος και συγγραφέας μίλησε για τη μητρότητα και τον γιο της.

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Αναφερόμενη στον γιο της, η Μαρία Παναγοπούλου είπε ότι: «Ο γιος μου είναι 33 ετών, είναι το 1993 γεννημένος. Τον έκανα όταν ήμουν 23 ετών, έγινα μικρή μαμά. Αν τον προσέξεις καλά, πολύ καλά, μου μοιάζει. Η πρώτη εικόνα δεν θυμίζει αμέσως εμένα, δεν λες “να το παιδί της Μαρίας”. Αλλά αν τον προσέξεις καλά, μου μοιάζει». 

«Δεν μπορούσα να τα συνδυάσω όλα»

Ακόμα, η δημοσιογράφος και συγγραφέας εξήγησε πως: «Εγώ δεν είμαι γυναίκα “ορχήστρα”, που μπορώ να τα κάνω όλα καλά. Όταν λοιπόν ήρθε το παιδί στη ζωή μας, άρχισα να νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα σωστά. Ότι είμαι ελλιπής μάνα, ελλιπής δημοσιογράφος, ελλιπής σύντροφος, ελλιπής άνθρωπος. Δεν μπορούσα να τα συνδυάσω όλα».

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«Έκανα πίσω για επτά χρόνια. Δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί με έκανε πολύ ευτυχισμένη… Πρώτα από όλα ήταν πολυτέλεια. Γιατί καμιά φορά μου λέει κανείς μπράβο. Τι μπράβο; Είχα την οικονομική πολυτέλεια να το κάνω. Ήμουν και μικρή, και είχα την ασφάλεια ότι, εντάξει, δεν θα καταστρέψω τα όνειρά μου. Οπότε γι’ αυτό λέω, ότι μία μπαίνω και μία βγαίνω σε αυτόν τον χώρο», συνέχισε στη συνέντευξή της.

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