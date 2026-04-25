Γιώργος Γεννηματάς: Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του – «Στην πορεία της ζωής αντιλήφθηκα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

Μαρία Παναγοπούλου Κάκια Βέργου Γιώργος Γεννηματάς Κώστας Χαρδαβέλλας
Φωτογραφία: Instagram/mariapanagopoulou_

Τριάντα δύο χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο 25 Απριλίου, από την ημέρα που ο Γιώργος Γεννηματάς άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Η Μαρία Παναγοπούλου πριν από λίγες ώρες, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, για τον αείμνηστο πολιτικό.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Παναγοπούλου ανέβασε μία φωτογραφία από την ημέρα του γάμου της με τον Κώστα Χαρδαβέλλα. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τους νεόνυμφους μαζί με τους κουμπάρους τους, τον Γιώργο Γεννηματά και την Κάκια Βέργου.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Ο Γιώργος Γεννηματάς “έφυγε” σαν σήμερα, 32 χρόνια πριν, για να πάει να συναντήσει την Κάκια του που είχε ταξιδέψει στην αιωνιότητα 7 μήνες νωρίτερα.

Όταν έγιναν κουμπάροι στον γάμο μας, έδιναν και οι δύο τη λυσσαλέα μάχη τους με τον καρκίνο, όμως δεν άφησαν ούτε λεπτό να φανεί η ταλαιπωρία και η εξάντληση τους. Έφτασαν πρώτοι και παρέμειναν χαμογελαστοί και όρθιοι μέχρι που χαιρέτησε και ο τελευταίος από τους εκατοντάδες καλεσμένους μας. Στην πορεία της ζωής αντιλήφθηκα ότι το ισχυρότερο κίνητρο για την υπεράνθρωπη αντοχή τους, ήταν ότι ήθελαν να καθησυχάσουν ο ένας τον άλλον πως όλα είναι καλά.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα (αλλά και πολλές άλλες μέρες μέσα στον χρόνο…) σκέφτομαι πως ο Γεννηματάς ήταν ο Ηγέτης και ο Άνθρωπος που θα γινόταν, νομοτελειακά, πρωθυπουργός της Ελλάδας και, πιθανότατα, θα κατάφερνε να αλλάξει την πορεία της. Δυστυχώς έφυγε νωρίς.

Τελικά, όλοι χρειαζόμαστε τύχη στη ζωή μας. Ακόμη και οι… χώρες.

PS Δεν είναι “μικροκομματική” ούτε πολιτική η ανάρτηση. Είναι βαθιά ανθρώπινη. Και δίκαιη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

