Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βίντεο από την στιγμή που άνδρας απειλεί πολίτες με όπλο ρέπλικα

Βίντεο ντοκουμέντα από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν άνδρας με όπλο ρέπλικα εμφανίστηκε στον προαύλιο χώρο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό φέρεται πως σημειώθηκε περίπου στις 11:40, όταν ο άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο ζητώντας να επισκεφθεί το ψυχιατρικό τμήμα. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς το τμήμα ήταν κλειστό, φέρεται να τράβηξε το όπλο ρέπλικα απειλώντας τους παρευρισκόμενους στο σημείο.

Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία, που έσπευσε στο νοσοκομείο, και κατάφερε να τον αφοπλίσει, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και μεταλλικά σφαιρίδια.

