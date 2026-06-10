Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (10/6)

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμα μέσω των επίσημων πλατφορμών των αρμόδιων φαρμακευτικών συλλόγων. Οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν το πλησιέστερο φαρμακείο, να δουν τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την τοποθεσία του στον χάρτη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησιέστερα εφημερεύοντα φαρμακεία. Δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.
  • Η ενημέρωση αφορά εφημερεύοντα φαρμακεία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησιέστερα εφημερεύοντα φαρμακεία και δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.

Για την Αθήνα

Για τη Θεσσαλονίκη

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