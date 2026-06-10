Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (10/6)

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμα μέσω των επίσημων πλατφορμών των αρμόδιων φαρμακευτικών συλλόγων. Οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν το πλησιέστερο φαρμακείο, να δουν τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την τοποθεσία του στον χάρτη.