Ιράν: Το IRGC ανακοίνωσε επίθεση με drone κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πόλεων. Το IRGC υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές στο νότιο Ιράν, ενώ δεν έχουν υπάρξει αναφορές για αεροπορικές επιδρομές στο Μπαχρέιν.

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Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι στόχευσε τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.
  • Το IRGC υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πόλεων στο νότιο Ιράν, προκαλώντας ζημιές σε πύργο επικοινωνιών και καταστρέφοντας δεξαμενές νερού.
  • Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Μπαχρέιν τις τελευταίες ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι στόχευσε τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.

«Οι δυνάμεις του Ναυτικού του IRGC εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 2:30 π.μ. εναντίον του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν», ανέφερε ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το IRGC υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πόλεων στο Τζασκ, το Σιρίκ και το νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με το Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι αμερικανικές επιδρομές φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε πύργο επικοινωνιών στο Σιρίκ και να κατέστρεψαν δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπαμάνι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Μπαχρέιν τις τελευταίες ώρες.

Πηγή: CNN

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