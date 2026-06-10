ΟΗΕ: Στην Ουάσινγκτον ο Ζαν Αρνό για συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή

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Ο Ζαν Αρνό, προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, όπου έχει επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλους εμπλεκόμενους, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών διαβουλεύσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η επίσκεψη εντάσσεται στις «διαρκείς διαβουλεύσεις» του Αρνό, οι οποίες πραγματοποιούνται και «στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν».

Ο Χακ πρόσθεσε ότι ο Αρνό εργάζεται επίσης για την υποστήριξη «περιφερειακών προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση σχέσεων βασισμένων στον πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της αμοιβαίας ασφάλειας».

Από τον διορισμό του, τον Μάρτιο, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ έχει πραγματοποιήσει επαφές και στην Τεχεράνη, ενώ έχει συμμετάσχει και σε συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.