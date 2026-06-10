Ρία Ελληνίδου: «Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος»

Η Ρία Ελληνίδου μίλησε στο «The 2Night Show» για την πορεία της στο τραγούδι, την αποδοχή που έχει λάβει από το κοινό, αλλά και το άγχος που συνοδεύει κάθε νέο επαγγελματικό βήμα της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της καριέρας της, κατά τα οποία έγινε περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό. Η ίδια περιέγραψε αυτή τη διαδρομή ως ένα ταξίδι πιο όμορφο από αυτό που είχε φανταστεί.

«Το ευρύ κοινό με έχει μάθει εδώ και 2-3 χρόνια. Το ταξίδι ήταν καλύτερο από αυτό που φαντάστηκα. Από τραγούδι σε τραγούδι ήταν περισσότερος ο κόσμος που ήταν από κάτω και τραγουδούσε τα δικά μου τραγούδια», είπε.

Παρά την επιτυχία και την αποδοχή, η Ρία Ελληνίδου παραδέχτηκε ότι κάθε νέο τραγούδι τής δημιουργεί αγωνία. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η αγάπη του κόσμου για μια δουλειά της την κάνει να σκέφτεται αν θα συμβεί το ίδιο και με την επόμενη.

«Όταν βγάζω ένα τραγούδι και βλέπω ότι ο κόσμος το αγαπάει, με αγχώνει αν θα αγαπηθεί και το επόμενο», ανέφερε.

Η Ρία Ελληνίδου μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι δεν απορρίπτει τον γάμο, αλλά τη διαδικασία που τον συνοδεύει, καθώς θεωρεί ότι πολλά ζευγάρια αγχώνονται για τους άλλους και χάνουν τη δική τους στιγμή.

«Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους», δήλωσε.

Η ίδια αναφέρθηκε, τέλος, και στην εργασιομανία, τονίζοντας ότι η αφοσίωση στη δουλειά της έχει επηρεάσει τον ελεύθερο χρόνο και την προσωπική της ζωή.

«Μου στοιχίζει που είμαι εργασιομανής. Δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω κάνει τόσες διακοπές όσες θα ήθελα», συμπλήρωσε.