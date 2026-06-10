Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν – Δεν θα αναμειχθώ στις σχέσεις των παιδιών μου»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στο The 2Night Show, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για τη μητρότητα, τις προσωπικές επιλογές των παιδιών της, τον χωρισμό των γονιών της, αλλά και την απόφασή της να μην προχωρήσει σε δεύτερο γάμο.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι θέλει να αφήσει τα παιδιά της να διαμορφώσουν μόνα τους τις εμπειρίες και τις επιλογές τους, χωρίς παρεμβάσεις και πίεση από την πλευρά της. Η ίδια τόνισε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ζήσει, να δοκιμάσει και να μάθει μέσα από τη δική του διαδρομή.

«Δεν μου έχει συμβεί να μη με θέλει η μαμά κάποιου συντρόφου μου. Δεν θα σας το κάνω ποτέ, κορίτσια, είμαι μαζί σας», είπε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν θα αναμειχθώ στις σχέσεις των παιδιών μου. Αν δεν ζήσεις και δεν πάθεις, πώς θα μάθεις;».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε και στους γονείς της, μιλώντας για τον πατέρα της και τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιμετώπιζε την εφηβεία της. Η ίδια περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν ιδιαίτερα προοδευτικό άνθρωπο, ενώ αποκάλυψε και ένα περιστατικό από τα μαθητικά της χρόνια. «Δεν καταλαβαίνεις για τι προοδευτικό άνθρωπο μιλάμε, φοβερός, φοβερός. Όταν ήμουν 14-15 χρονών και μπορεί να είχα δώσει ένα φιλί και να του έλεγαν οι φίλοι του “είδαμε την Κατερίνα να φιλιέται στην παραλία”, ο μπαμπάς μου έλεγε “συγγνώμη, όταν εμείς ήμασταν δεκατεσσάρων, ποιες κόρες φιλούσαμε;”. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως μου αποκάλυψε αργότερα όταν ήμουν στο Γυμνάσιο, δεν με ακολουθούσε. Είχε πάρει ένα μηχανάκι και πήγαινε από πίσω μου».

Η ηθοποιός μίλησε και για τη μητέρα της, λέγοντας ότι ήταν κοντά της σε δύσκολες περιόδους και τη στήριζε σε προσωπικές καταστάσεις. «Η μαμά ήταν πάρα πολύ κοντά μου. Σε καταστάσεις δύσκολες, τοξικές, με βοηθούσε να βγω από αυτές. Μου έδινε κουράγιο, μου έδινε δύναμη. Ήταν πολύ υποστηρικτική. Μια τύπισσα τώρα, όχι τυχαία, συνδικαλίστρια χρόνια, με τη γυναικεία ενδυνάμωση, με την ισότητα… Υπήρξε τεχνικός στην ΕΡΤ, έκανε μίξη εικόνας», είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια στον χωρισμό των γονιών της, ο οποίος έγινε όταν εκείνη ήταν παιδί. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή την επηρέασε, ενώ υπογράμμισε ότι και οι δύο γονείς της ήταν υπέροχοι ως ξεχωριστές προσωπικότητες. «Χωρισμένοι οι γονείς μου από τα έξι. Ο καθένας ξεχωριστά υπέροχος. Μαζί καθόλου. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Τα θυμάμαι. Ενώ γενικά η μνήμη μου είναι τραγική, αυτά τα κομμάτια της ζωής μου, του τραύματος, γιατί για τραύμα πρόκειται, είναι πάρα πολύ καθαρά και έντονα μέσα μου, που βέβαια τώρα τα έχω αγκαλιάσει και προχωράω με αυτά».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες οι γονείς της μιλούσαν αρνητικά ο ένας για τον άλλον μπροστά της. «Ναι», απάντησε αρχικά, για να συμπληρώσει: «Ήταν πολύ ζορισμένοι και οι δύο. Το καταλαβαίνω».

Η ηθοποιός στάθηκε στη σημασία που έχει η στάση των γονιών απέναντι στα παιδιά μετά από έναν χωρισμό. Η ίδια τόνισε ότι οι γονείς πρέπει να προστατεύουν την εικόνα και τον ρόλο του άλλου γονιού στα μάτια του παιδιού. «Πρέπει να προσέχουν όλοι πάρα πολύ. Πρέπει να προφυλάσσουμε και να κρατάμε το βάθρο που αναλογεί σε κάθε έναν από τους δύο γονείς. Είναι ο μπαμπάς, είναι η μαμά και αυτό είναι ιερό και πολύ σπουδαίο. Με λάθη, με ανθρώπινα λάθη, αλλά είναι σημαντικό αυτά να μη φθείρονται», πρόσθεσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, η ηθοποιός απάντησε ότι δεν αποτελεί κάτι που επιθυμεί για το μέλλον της. Η ίδια ανέφερε ότι δεν θέλει να κάνει άλλα παιδιά και μίλησε με τρυφερότητα για την καθημερινότητα με τους δύο γιους της. «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Προφανώς δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά, τα παιδιά μου είναι αυτά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους. Περνάμε πολύ ωραία οι τρεις μας, δηλαδή κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Είναι και οι δύο πολύ σουρτούκηδες. Τους αρέσουν πάρα πολύ οι βόλτες όπως και στη μαμά τους, φυσικά. Οπότε πηγαίνουμε παντού. Έχουμε έντονη κοινωνική ζωή», κατέληξε η Κατερίνα Παπουτσάκη.