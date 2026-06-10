Βόρεια Ιρλανδία: Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού από Σουδανό μετανάστη – Δείτε βίντεο

Σκηνικό έντασης επικράτησε στους δρόμους του Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά την επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα, η οποία λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία για το θύμα. Οι Αρχές συνέστησαν ηρεμία, ωστόσο εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν το βράδυ της Τρίτης στους δρόμους, ενώ πολλοί από αυτούς φορούσαν μάσκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, το οποίο ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στον λαιμό. Βίντεο από την επίθεση δείχνει τον δράστη να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς.

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Περαστικοί παρενέβησαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, βοηθώντας το θύμα με κίνδυνο της ζωής τους. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που σταμάτησαν την επίθεση και συνέβαλαν στην ακινητοποίησή του.

Ο δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός που είχε ζητήσει άσυλο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και διατύπωση θανάσιμων απειλών. Ο ίδιος αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέλφαστ.

🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας 40 έως 50 ετών, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ο άνδρας φέρει τραύματα στα μάτια, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι τον είδαν να ουρλιάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο, με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με την τρομοκρατία. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναγνώρισαν ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα στην κοινή γνώμη της Βόρειας Ιρλανδίας.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast. The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο δράστης έχει καταγωγή από το Σουδάν και διαθέτει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος φέρεται να ζει κοντά στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση, ενώ παλαιότερα ζούσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Εκτιμάται ότι ταξίδεψε, σε άγνωστο χρόνο, από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια από το Παρίσι στο Δουβλίνο, πριν μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί υπέβαλε αίτηση ασύλου, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2023 του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

BREAKING: Reports of rioters breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them of fire pic.twitter.com/KHVuMpR0eh — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) June 9, 2026

🚨🇬🇧 At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’ Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. pic.twitter.com/ae4VssSx22 — VoxPopuli (@vpopulimedia) June 9, 2026

Παρά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, η ένταση κλιμακώθηκε το βράδυ της Τρίτης. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα σε βαν της αστυνομίας. Στη συνέχεια, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Από τα επεισόδια δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 100 μασκοφόροι κινήθηκαν σε συνοικία στο ανατολικό Μπέλφαστ, όπου έσπασαν πόρτες και παράθυρα, ενώ φώναζαν ότι «διώχνουμε τους ξένους». Διαδηλώσεις με συνθήματα κατά των μεταναστών πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, από το Λονδίνο έως τη Γλασκώβη.

Η Βόρεια Ιρλανδία είχε καταγράψει και τα προηγούμενα χρόνια επεισόδια παρόμοιας φύσης. Τον Αύγουστο του 2024, η δολοφονία τριών κοριτσιών από νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα είχε προκαλέσει επιθέσεις κατά μεταναστών και επιχειρήσεων που ανήκαν σε μειονότητες. Το 2025, στη Μπαλιμένα, εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν μετά την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη από δύο 14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία.

Τότε, μασκοφόροι επιτέθηκαν σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 100 συλλήψεις. Περίπου τα δύο τρίτα των Ρομά που ζούσαν στην περιοχή αποχώρησαν, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος των δύο αγοριών αποσύρθηκαν αργότερα.