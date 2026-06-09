Σπάνιο ψηφιδωτό που παρέμενε θαμμένο για αιώνες καθήλωσε τους αρχαιολόγους – Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έργων

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Ένα σπουδαίο ταξίδι στο παρελθόν επιφύλασσαν οι πρόσφατες εργασίες υποδομής στη βόρεια Γαλλία, φέρνοντας στο φως έναν κρυμμένο αρχαιολογικό θησαυρό.

Η γη του Σουασόν αποκάλυψε ένα σπάνιο ρωμαϊκό αριστούργημα που παρέμενε θαμμένο για αιώνες, καθηλώνοντας τους ειδικούς με την τεχνική και την ομορφιά του.

Το υπέδαφος της περιφέρειας Αιν συνεχίζει να εκπλήσσει τους αρχαιολόγους. Στη συνοικία Σεν-Κρεπέν του Σουασόν, στη βόρεια Γαλλία, οι εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου τηλεθέρμανσης έφεραν στο φως ένα γαλατορωμαϊκό δάπεδο ασυνήθιστης ποιότητας και διαστάσεων για την περιοχή.

Το εύρημα, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 1ου αιώνα, αντιστοιχεί στο διακοσμημένο δάπεδο μιας ρωμαϊκής έπαυλης, πιθανότατα μιας αίθουσας υποδοχής περίπου πενήντα τετραγωνικών μέτρων.

Ένα σπάνιο “μικτό ψηφιδωτό” αποκαλύπτει τα μυστικά του

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία της περιφέρειας Αιν, η οποία είναι υπεύθυνη για το προληπτικό ανασκαφικό έργο κατά μήκος της διαδρομής του νέου αγωγού, έφερε στο φως μια κατασκευή που ταξινομείται ως μικτό ψηφιδωτό.

Αυτή η τεχνική ονομασία αναφέρεται στον συνδυασμό δύο κατασκευαστικών συστημάτων, χαρακτηριστικών της ρωμαϊκής εποχής:

Ένα τμήμα είναι φιλοτεχνημένο με κονίαμα (κονιοδέμα) και ένα άλλο αποτελείται από ψηφίδες, αυτούς τους μικρούς κύβους από πέτρα ή υαλόμαζα που επέτρεπαν τη δημιουργία διακοσμητικών μοτίβων.

Οι ειδικοί που γνωμοδότησαν υπογραμμίζουν πόσο σπάνιο είναι να εντοπίζεται ένα δείγμα αυτού του τύπου σε τέτοια έκταση και με τόσο υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης. Το κεντρικό πάνελ της σύνθεσης, με διαστάσεις 1,56 μέτρα σε κάθε πλευρά, συγκεντρώνει τα πιο εκλεπτυσμένα στοιχεία του συνόλου.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια δομή οργανωμένη γύρω από ένα μετάλλιο, φιλοτεχνημένο με λευκές και μαύρες ψηφίδες, από το οποίο ακτινοβολούν ομόκεντρες γραμμές και συμπλεκόμενοι ρόμβοι, δημιουργώντας ένα γεωμετρικό σχέδιο ιδιαίτερης πολυπλοκότητας.

Σε μία από τις γωνίες αυτού του τετραγώνου, επιπλέον, εμφανίζεται η φιγούρα ενός δελφινιού με κόκκινα πτερύγια, φιλοτεχνημένη με μια ακρίβεια η οποία, σύμφωνα με τους επικεφαλής της ανασκαφής, προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις κινήσεις και τη δεξιοτεχνία του τεχνίτη που τη δημιούργησε.

Η εμφάνιση αυτού του δαπέδου επιτρέπει στους ερευνητές να προσδιορίσουν καλύτερα τη ρυμοτομία του αρχαίου Σουασόν. Η συνοικία Σεν-Κρεπέν, όπου έγινε η ανακάλυψη, ήταν μια περιοχή που κατοικούνταν σταθερά μεταξύ του 1ου και του 3ου αιώνα, και αποτελούσε την έδρα των πλουσιότερων μελών της τοπικής κοινότητας.

Η κοινωνική ελίτ του αρχαίου Σουασόν και η ρωμαϊκή επιρροή

Η ύπαρξη μιας έπαυλης εξοπλισμένης με αίθουσα υποδοχής τέτοιας διακοσμητικής ποιότητας αποδεικνύει, κατά την εκτίμηση των αρχαιολόγων της περιφέρειας, τον βαθμό αφομοίωσης των αυτόχθονων ελίτ στα έθιμα και τα πολιτισμικά πρότυπα που επέβαλλε η ρωμαϊκή διοίκηση.

Το πλαίσιο της ανακάλυψης δεν μετέβαλε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τηλεθέρμανσης.

Τα συνεργεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της περιφέρειας γνώριζαν πολύ καλά τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους και διατήρησαν στενό συντονισμό εξαρχής με τους υπεύθυνους για την εγκατάσταση του δικτύου θέρμανσης, γεγονός που επέτρεψε την εξαγωγή των καταλοίπων χωρίς να επηρεαστεί η προγραμματισμένη πρόοδος του έργου.

Ένα αρχαιολογικό αίνιγμα για τη γαλατορωμαϊκή εποχή

Αυτή η συνεργασία, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, αποτελεί παράδειγμα της αποτελεσματικότητας που μπορεί να επιτύχει η προληπτική αρχαιολογία όταν υπάρχει εκ των προτέρων σχεδιασμός και συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι πολλά επιστημονικά ερωτήματα παραμένουν ακόμη αναπάντητα. Ο συνδυασμός των δύο κατασκευαστικών τεχνικών σε ένα ενιαίο δάπεδο, καθώς και η συνολική οργάνωση της διακόσμησης, έχουν μελετηθεί ελάχιστα στο σύνολο των εδαφών της γαλατορωμαϊκής επικράτειας.

Για τον λόγο αυτό, ξεκινά τώρα μια φάση λεπτομερούς ανάλυσης με τη συμμετοχή ειδικών στα ρωμαϊκά ψηφιδωτά, οι οποίοι θα πρέπει να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τις πιθανές υφολογικές επιρροές που ανιχνεύονται στα γεωμετρικά μοτίβα και στη φιγούρα του δελφινιού.

Παράλληλα με αυτές τις έρευνες, οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αιν έχουν αρχίσει να αξιολογούν τη σκοπιμότητα απομάκρυνσης του ψηφιδωτού από την αρχική του θέση.

Η απόφαση για την απόσπαση, η οποία δεν έχει ληφθεί ακόμη, έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός έργου που, αν παρέμενε στο έδαφος, θα ήταν εκτεθειμένο στους συνήθεις παράγοντες φθοράς.

Εάν επιβεβαιωθεί η απόσπαση, τα επόμενα στάδια θα περιλαμβάνουν την ίδια την εξαγωγή του ψηφιδωτού, την εργαστηριακή μελέτη καθενός από τα συστατικά του στοιχεία, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του δαπέδου.

Ο τελικός στόχος, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιφέρειας, είναι η έκθεση του έργου στο κοινό μόλις ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις της παρέμβασης.

Προς το παρόν, η είδηση της ανακάλυψης έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους ακαδημαϊκούς κύκλους και στους τοπικούς λάτρεις της αρχαιολογίας, οι οποίοι θεωρούν αυτό το ψηφιδωτό ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα των τελευταίων ετών στη βόρεια Γαλλία.

Ο συνδυασμός της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, της σπάνιας κατάστασης διατήρησης και μιας εικονογραφίας που προσφέρει στοιχεία για το εργαστήριο του ψηφιδογράφου, καθιστά το δάπεδο του Σουασόν βασικό εύρημα για την επανερμηνεία του βαθμού εκρωμαϊσμού της πόλης και του βιοτικού επιπέδου των πιο προνομιούχων κατοίκων της κατά την περίοδο της Υψηλής Αυτοκρατορίας.