Ζελένσκι στην Guardian: «Η Ρωσία είναι απομονωμένη» «Ο Πούτιν λέει ψέματα στον Τραμπ για τον πόλεμο, για να μη χάσει τη στήριξη»

Καθισμένος με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Guardian στο Λονδίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται χαρούμενος. Περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν, πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος της Ευρώπης από το 1945 φαίνεται να γέρνει σιγά-σιγά υπέρ της Ουκρανίας. Η στρατιωτική κατάσταση είναι η πιο ελπιδοφόρα για το Κίεβο εδώ και δυόμισι χρόνια, λέει ο Ζελένσκι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία χάνει αυτόν τον πόλεμο. Μπορούμε όμως να πούμε ότι χάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα», επιμένει.

«Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο, υπέστη μια σειρά από πλήγματα. Ουκρανικά drones, μεγάλου βεληνεκώς έπληξαν την γενέτειρα πόλη του Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη, βάζοντας φωτιά σε τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και στέλνοντας καπνό να υψώνεται πάνω από τον ορίζοντα. Παρόμοιες επιθέσεις έχουν παραλύσει την κατεχόμενη Κριμαία. Ένας βασικός δρόμος ανεφοδιασμού είναι γεμάτος με φλεγόμενα φορτηγά και βυτιοφόρα, και η χερσόνησος που καταλήφθηκε από τη Ρωσία το 2014, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων.

Εν τω μεταξύ, στο ανατολικό μέτωπο, η αργή και εξαντλητική προέλαση της Ρωσίας έχει σχεδόν σταματήσει. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο οποίος από το 2022 υποστηρίζει σταθερά ότι με επαρκή υποστήριξη η Оυκρανία μπορεί να αμυνθεί έναντι του εισβολέα της, το Κρεμλίνο χάνει περισσότερους από 30.000 στρατιώτες τον μήνα, με 23.000-24.000 νεκρούς και τους υπόλοιπους «βαριά» τραυματίες. Ο πραγματικός αριθμός, υπονοεί, θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερος».

«Συνολικά, πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν κερδίζουν τον πόλεμο», επισημαίνει. «Η Ουκρανία έχει χάσει επίσης στρατιωτικό προσωπικό, αλλά σε μικρότερη κλίμακα».

Ζελένσκι: Η Ρωσία χάνει την πρωτοβουλία

«Ο πόλεμος της Μόσχας μπορεί να φαίνεται βαλτωμένος, αλλά η καταστροφή συνεχίζεται και τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, με προφανή στόχο να τρομοκρατήσει όσους δεν συμμετέχουν στις μάχες. Μία επίθεση την περασμένη Τρίτη περιελάμβανε 73 πυραύλους και 656 drones. Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και στο Ντνίπρο, ανάμεσά τους και ένα αγόρι τριών ετών. Θάφτηκε κάτω από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, οι Ρώσοι, χρησιμοποιούν εσκεμμένα πυρομαχικά διασποράς σε κατοικημένες περιοχές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, προτείνοντας μια κατ’ ιδίαν συνάντηση για τον τερματισμό αυτής της φρικτής σύγκρουσης. Μιλώντας την Παρασκευή στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν απέρριψε την προσφορά. Χαρακτήρισε την επιστολή «αγενή» και δήλωσε ότι οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας –η περιοχή του Ντονμπάς και δύο νότιες ουκρανικές επαρχίες– παραμένουν αμετάβλητες. Επέμεινε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα τμήματα της πρώτης γραμμής, λέγοντάς τους: «Συνεχίστε τη δουλειά, αδέρφια».

Η ανένδοτη στάση του Πούτιν έχει ωθήσει ορισμένους παρατηρητές να αναρωτιούνται αν έχει αυταπάτες ή αν τροφοδοτείται με λανθασμένες πληροφορίες από τους διοικητές του. Ο Ζελένσκι λέει ότι αυτές οι θεωρίες είναι εύλογες, αλλά τονίζει:

«Ο λόγος για τον οποίο λέει ψέματα δεν έχει σημασία».

«Ο Πούτιν, προσθέτει, λέει ψέματα για τον πόλεμο από την αρχή, ισχυριζόμενος ότι ήταν απαραίτητο να καταλάβει ουκρανικά εδάφη για να «σώσει» τους ρωσόφωνους. Πιστεύει ότι τα ψέματά του είναι μια κολλητική ουσία, που χρησιμοποιείται για να «ενώσει» διαφορετικά στοιχεία της ρωσικής κοινωνίας.

Στη διεθνή σκηνή, η Ρωσία υπέστη πρόσφατα αρκετές πολιτικές ήττες. Τον Απρίλιο, ο στενότερος σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρώπη, ο Βίκτορ Όρμπαν, υπέστη πανωλεθρία στις γενικές εκλογές της Ουγγαρίας. Οι πρόσφατες ρωσικές προσπάθειες να στηριχθούν φιλοκρεμλινικοί υποψήφιοι στη Μολδαβία και –μέσα στο Σαββατοκύριακο– στην Αρμενία, απέτυχαν επίσης.

«Χάνουν την επιρροή τους σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Αζερμπαϊτζάν», λέει ο Ζελένσκι. Και προσθέτει: «Είναι απομονωμένοι εντός της Ευρώπης αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι μόνοι τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του το 2025, λέγοντας ότι θα τερματίσει τον πόλεμο, και ο Ζελένσκι έχει επαινέσει προσεκτικά τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες, παρά τη δύσκολη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, την περσινή φιλική σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα και τις περικοπές στην αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο.

«Πάντα έλεγα στον Πρόεδρο Τραμπ ότι ο Πούτιν λέει ψέματα. Παίζει παιχνίδια μαζί σου, με τον Λευκό Οίκο», λέει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είναι ευγνώμων στους Αμερικανούς για την «ισχυρή υποστήριξή» τους στη χώρα του.

🇷🇺🇺🇦 “Deep strikes inside Russia enable Ukraine to negotiate with Moscow on equal footing,”. Ukrainian President Volodymyr Zelensky… Ukrainian President Zelensky declares Ukraine will launch an offensive against Russia deep within its territory to compel President Putin to… pic.twitter.com/9hgCDnmxmg — Nigerian Trump🇮🇱🇳🇬🇱🇷🇿🇦🇬🇧 (@Amblojiggy) June 9, 2026



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, παραδέχεται ότι η προσοχή της Ουάσινγκτον έχει μετατοπιστεί στη Μέση Ανατολή.

«Φυσικά, από την ίδια την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η εστίασή τους άλλαξε», λέει ο Ζελένσκι για την κυβέρνηση Τραμπ.

Κατανοεί γιατί οι ΗΠΑ ξόδεψαν τόσους πολλούς πυραύλους και όπλα στον πόλεμο επιλογής τους με την Τεχεράνη. Παρατηρεί με κάποια μελαγχολία ότι το Κίεβο, σε αντίθεση με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και το Ισραήλ, δεν έλαβε ποτέ τόση υποστήριξη.

«Είναι κρίμα», λέει.

«Από το 2022 η Ουκρανία έχει μεταμορφωθεί σε μια υπερδύναμη των drones. Από εκεί που ζητούσε δυτική στρατιωτική βοήθεια, το Κίεβο έχει εξελιχθεί σε κόμβο στρατιωτικής βιομηχανικής παραγωγής και τεχνικής καινοτομίας. Αρκετές αραβικές χώρες έχουν ζητήσει τη βοήθειά της για την κατάρριψη των ιρανικών Shahed. Το πιο σημαντικό όπλο που λείπει τώρα από την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι, είναι οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι Patriot. Είναι το μόνο σύστημα ικανό να καταρρίψει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι πέφτουν κάθε νύχτα πάνω σε ανυποψίαστους Ουκρανούς πολίτες που κοιμούνται».

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Ζελένσκι λέει ότι επανέλαβε την έκκλησή του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του να «κλείσουν» τους ουρανούς της Ουκρανίας – με άλλα λόγια, να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους. Εκτός από αντιβαλλιστικούς αναχαιτιστές, επιθυμεί οικονομική υποστήριξη για να μετατρέψει τις επιστρατευμένες ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, σε έναν στρατό επαγγελματιών ευρωπαϊκού τύπου.

2026.06.07/08

BREAKING. Joint Statement of the Leaders of France, the United Kingdom, Germany and Ukraine. Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom, President Emmanuel Macron of France, and Chancellor Friedrich Merz of Germany met on 7 June with President Volodymyr… pic.twitter.com/busldkYSkA — Jarek (@Jarek2025) June 8, 2026



Αναγνωρίζει ότι οι πύραυλοι Patriot είναι ακριβοί, κοστίζοντας 4 εκατομμύρια δολάρια, ο καθένας. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει δικό του πρόγραμμα αντιβαλλιστικών πυραύλων. Το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν για να φτιάξουν μια εναλλακτική λύση στην αμερικανική έκδοση, πιστεύει. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία είναι έτοιμη να μοιραστεί την πολύτιμη, σκληρά κερδισμένη εμπειρία της στον πόλεμο των drones με τους Ευρωπαίους φίλους της.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανάμεσά τους. Και το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται πολύ για αυτό. Πρόκειται για ανεκτίμητες πληροφορίες. Υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων», λέει.

Ο Ζελένσκι είναι διστακτικός στο να αναφερθεί σε μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όμως οι επιθέσεις με drones μεγάλου και μεσαίου βεληνεκώς έχουν καταστήσει την επιστροφή της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014– μια δελεαστική, αν και μακρινή, πιθανότητα. Οι δυνάμεις της Ουκρανίας είναι απασχολημένες με την καταστροφή των logistics της χερσονήσου και πλήττουν άλλους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους σε όλη την κατεχόμενη νότια Ουκρανία, λέει.

«Όλα έχουν να κάνουν με τις κρίσιμες υποδομές. Αυτές τους βοηθούν να στρατιωτικοποιήσουν την Κριμαία μας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό», προσθέτει.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλοί Ρώσοι προσπαθούσαν να αγνοήσουν τον πόλεμο που μαινόταν πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο Ζελένσκι λέει «ότι ο σκοπός των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκώς –που έχουν δει drones να πετούν πάνω από συγκροτήματα κατοικιών στη μεγαλύτερη περιοχή της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης– είναι να κάνουν τους κατοίκους να «νιώσουν» τι σημαίνει πόλεμος.

Προσθέτει:

«Νίκη σε αυτόν τον πόλεμο είναι όταν η ρωσική κοινωνία αναγνωρίσει ότι ο πόλεμος είναι φρικτός, ότι ο πόλεμος είναι μια τραγωδία όχι για κάποιον, κάπου μακριά, αλλά για τους ίδιους. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή».

Τον Μάιο, ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς ταξίδεψε μυστικά στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι λέει ότι είπε στον Αμπράμοβιτς «ότι δεν θα παρέδιδε ποτέ την περιοχή του Ντονμπάς, όπως επιθυμεί η Μόσχα». Εξηγώντας τη συνάντηση, αναφέρει:

«Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι γύρω από τον Πούτιν. Οι μισοί από αυτούς θέλουν να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο. Οι άλλοι μισοί θέλουν να σταματήσει. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο καταλαβαίνουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση στη Ρωσία. Είναι πολύ κοντά στην κατάρρευση».

🔴 Zelensky used Abramovich to pitch Putin direct summit in May 2026 President Volodymyr Zelensky invited sanctioned Russian oligarch Roman Abramovich to Kyiv in May 2026 and asked him to relay a message to Vladimir Putin about restarting peace talks. Zelensky told Abramovich:… pic.twitter.com/IQvcdLW0it — NewsTongue (@NewsTongueX) June 7, 2026



Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι γύρω από τον Πούτιν. Οι μισοί θέλουν να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο. Οι μισοί θέλουν να σταματήσει»

Ο Ζελένσκι μίλησε στον Guardian λίγο πριν πάει να δει τον Βασιλιά Κάρολο. Οι δύο άνδρες φαίνεται να έχουν αναπτύξει μια ζεστή σχέση εμπιστοσύνης. Ο Ζελένσκι έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο μονάρχης προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κρατικής του επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι να στηρίξει την Ουκρανία, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν σαφώς απρόθυμος να κάνει. Εάν ο πόλεμος συνεχίσει να πηγαίνει καλά, θα μπορούσε ο μονάρχης να επισκεφθεί κάποια μέρα το παλάτι του ίδιου του Ζελένσκι στο Κίεβο;

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαμογέλασε στην ερώτηση. Έγνεψε το κεφάλι του με ενθουσιασμό.

«Ξέρετε, σήμερα το πρωί που μίλησα στο τηλέφωνο με τη σύζυγό μου Ολένα, με όλο τον σεβασμό στον Κιρ Στάρμερ, η σύζυγός μου έστειλε τους θερμούς χαιρετισμούς της στον βασιλιά. Και μετά στον πρωθυπουργό», εξομολογείται. «Η Ουκρανία αγαπά την αυτού μεγαλειότητα. Θα ήθελα πολύ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο. Ίσως φέτος. Δεν ξέρω από την άποψη της ασφάλειας, αλλά φυσικά θέλουμε να τον δούμε».

Πηγή: Guardian