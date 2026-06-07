Ο Ζελένσκι στο Λονδίνο για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για συνομιλίες με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσοχή των ΗΠΑ φαίνεται να στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη σύγκρουση με το Ιράν.

Στη συνάντηση, που φιλοξενείται από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Οι τρεις χώρες συγκροτούν την ομάδα E3 και συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους συμμάχους του Κιέβου. Βρετανία και Γαλλία ηγούνται της πρωτοβουλίας «συμμαχία των προθύμων», η οποία αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας, αναφέρει το BBC.

Today I am in Britain. We will have our bilateral talks with Keir and a meeting in the E3 plus Ukraine format: President of France Emmanuel Macron, Chancellor of Germany Friedrich Merz, and Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer. Our teams have already done substantive… pic.twitter.com/tZrdxqh4Pp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων»

Σε ανάρτησή του στο Χ μετά την άφιξή του στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η άμυνα της Ουκρανίας, η ενίσχυση της συνεργασίας για την αεράμυνα της Ευρώπης και οι προοπτικές μιας διπλωματικής λύσης.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων και πρέπει να είναι ισχυρή», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες και η Ουάσινγκτον έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Καταγγελία για το πλήγμα στο Τσερνόμπιλ

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για μια «ειδεχθή» επίθεση, μετά τις αναφορές ουκρανικών αρχών ότι ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η πυρκαγιά που προκλήθηκε κατασβέστηκε και τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμειναν στα φυσιολογικά όρια.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Enerhoatom ανέφερε ότι το πλήγμα προκάλεσε μερική καταστροφή κτιρίου αποθήκευσης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, ενώ κατηγόρησε τη Μόσχα ότι θέτει σκόπιμα σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε χωριό έξω από τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η περιοχή έχει δεχθεί αλλεπάλληλες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, με δύο ακόμη νεκρούς να έχουν καταγραφεί το Σάββατο.

Παράλληλα, η Ουκρανία συνέχισε τα πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία. Το Σάββατο στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones έγινε η Αγία Πετρούπολη και η ευρύτερη περιοχή της, την ώρα που στην πόλη ολοκληρωνόταν μεγάλο οικονομικό φόρουμ παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν απέρριψε πρόταση συνάντησης

Την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε πρόταση του Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει λόγο για μια τέτοια συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προηγουμένως απευθύνει ανοικτή επιστολή ζητώντας απευθείας διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν λάθος να περιμένει κανείς μέχρι η σύγκρουση να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της αμερικανικής προσοχής.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επανέλαβε ότι μια εκεχειρία θα έδινε απλώς χρόνο στην Ουκρανία να ανασυνταχθεί και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας.