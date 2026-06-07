Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 61 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – FPV drone «κυνήγησε» και σκότωσε οδηγό ταξί

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Τουλάχιστον επτά άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 61 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφηκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι αρχές έλαβαν 165 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές, αναφέρει το The Kyiv Independent.

More footage from the Kosmos district of and the Balabyne community (Zaporizhzhia) pic.twitter.com/BlrVtKEvuC — Clown (@DanaSLJL) June 7, 2026

FPV drone «κυνήγησε» οδηγό ταξί

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εντόπισαν και να στοχοποίησαν σκόπιμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου FPV.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι το όχημα του οδηγού «κυνηγήθηκε» από το drone πριν δεχθεί το φονικό πλήγμα.

Μαζική νυχτερινή επίθεση με drones

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο νέας μεγάλης νυχτερινής επιχείρησης της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 236 drones. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τα 215, ωστόσο καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα από 17 drones σε 13 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ πτώσεις συντριμμιών σημειώθηκαν σε ακόμη εννέα σημεία.

More footage from the Kosmos district of and the Balabyne community (Zaporizhzhia) pic.twitter.com/BlrVtKEvuC — Clown (@DanaSLJL) June 7, 2026

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια του Μικολάιβ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν από επιθέσεις με FPV drones και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στη Χερσώνα τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, ενώ υπέστησαν ζημιές οκτώ πολυκατοικίες και 15 ιδιωτικές κατοικίες.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές σε πολιτικές υποδομές.

Στην περιφέρεια του Σούμι ένας άμαχος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια, οχήματα και άλλες υποδομές.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε από επιθέσεις με drones και κατευθυνόμενες βόμβες.

Πλήγματα σε υποδομές στην Οδησσό και το Τσερνίχιβ

Στην Οδησσό οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων κατοικίες, αγωγό φυσικού αερίου και κτίσμα σε εκκλησιαστικό χώρο, τραυματίζοντας ένα άτομο.

Στο Τσερνίχιβ, ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.