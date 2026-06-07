Βίντεο: Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που επιχείρησε να πέσει από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά

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Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία βίντεο από επιχείρηση διάσωσης άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας βρέθηκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας την πτώση του.

Η επιχείρηση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά τη διάσωσή του, οι αστυνομικοί προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να συνεργαστεί μαζί τους, ενώ παραμένουν συνεχώς στο πλευρό του.

«Για το καλό σου είμαστε εδώ, αδερφέ! Όλα θα πάνε καλά», ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί λίγο μετά την επιχείρηση.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνική Αστυνομία συνεχάρη τα στελέχη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συμμετείχαν στο περιστατικό.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ., με κωδικό κλήσης 402-1, για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό τους, σε περιστατικό εκδήλωσης πρόθεσης #αυτοκτονίας, από τον 6ο όροφο κτιρίου στον #Πειραιά» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.