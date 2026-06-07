Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να καταστρέψουμε το ουράνιό του» – Παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ιράν για την απομάκρυνση και καταστροφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τρεις μήνες μεταξύ των δύο χωρών.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι σε περίπτωση συμφωνίας οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να ενεργήσουν από κοινού.

«Αν καταλήξουμε σε συμφωνία και πλέον έχουμε φιλικές σχέσεις, θα πάμε όλοι μαζί. Θα είναι δικός μας ο εξοπλισμός. Θα το πάρουμε και θα το καταστρέψουμε, είτε επιτόπου είτε μεταφέροντάς το αλλού», δήλωσε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ακόμη και χωρίς συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει το πυρηνικό υλικό του.

«Θα πάμε μαζί τους ή χωρίς αυτούς. Αλλά δεν θα έχουμε ανθρώπους να μας πυροβολούν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε θα τους πλήξουμε στρατιωτικά με πολύ σκληρό τρόπο και θα περιμένουμε να γίνει αυτό πριν προχωρήσουμε», είπε.

«Πολύ κοντά» σε συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται κοντά σε θετική κατάληξη, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά ζητήματα.

«Έχουμε μερικά σημεία που απομένουν. Δεν φαίνονται καν τόσο μεγάλα ζητήματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη έχει ήδη αποδεχθεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ωστόσο επιθυμεί η συμφωνία να περιλαμβάνει ρητή απαγόρευση όχι μόνο της ανάπτυξης αλλά και της αγοράς ή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Είπα: τι γίνεται αν δεν τα αναπτύξουν αλλά τα αγοράσουν ή τα αποκτήσουν; Πρέπει να υπάρχει και αυτό στη συμφωνία», σημείωσε.

«Πιο λογική» η νέα ηγεσία του Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τη νέα ιρανική ηγεσία πιο πραγματιστική σε σχέση με το παρελθόν, μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και στενών συνεργατών του κατά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όπως είπε, ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης μιας πιθανής συμφωνίας και εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο άμεσης επικοινωνίας μαζί του.

«Νεότερος. Νομίζω πιο λογικός», είπε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι είναι σοβαρά τραυματισμένος αλλά συνεχίζει να συμμετέχει στις εξελίξεις.

Δεν αποχωρούν τα αμερικανικά στρατεύματα

Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποσύρει τα περίπου 50.000 αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, παρά τη μερική αποκλιμάκωση της έντασης.

«Θα ήταν ανόητο να το κάνουμε αυτό. Ίσως χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε.

«Πιστεύω ότι θα τα κρατήσουμε εκεί μέχρι να υπάρξει ολοκλήρωση», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα, εκτιμώντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον μόλις το 21%-22% του πυραυλικού αποθέματος που διέθετε πριν από τον πόλεμο.

Καμία αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων πριν από συμφωνία

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία πριν από την επίτευξη συμφωνίας.

«Αυτό έρχεται μετά. Αν συμπεριφερθούν σωστά και κάνουν καλή δουλειά, τότε αρχίζουμε να συζητάμε», είπε.

Παράλληλα άσκησε εκ νέου κριτική στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για τη συμφωνία που είχε συνάψει με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά»

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει οικονομικές πιέσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, όμως υποστήριξε ότι η στρατηγική του θα αποδώσει μακροπρόθεσμα.

«Όταν ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν», ανέφερε.

«Αλλά το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν γίνεται. Και δεν θα το επιτρέψουμε», κατέληξε.