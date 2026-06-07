Παράξενο θέαμα στην Πρέβεζα: Εκατοντάδες ψάρια βγήκαν στη στεριά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πρέβεζα, όπου εκατοντάδες μικρά ψάρια εκτινάχθηκαν έξω από το νερό και βρέθηκαν στη στεριά. Το συμβάν αποδίδεται στο κυνήγι μικρότερων ψαριών από μεγαλύτερα, τα οποία στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, βγήκαν στη στεριά.

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ψάρια Πρέβεζα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα παράξενο φαινόμενο κατέγραψε ο φακός το βράδυ του Σαββάτου (6/6) στην Πρέβεζα, όπου εκατοντάδες μικρά ψάρια άρχισαν ξαφνικά να πετάγονται έξω από το νερό κοντά σε σκάφη και προβλήτες.
  • Το βίντεο καταγράφει αμέτρητα ψάρια να εκσφενδονίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό αλλόκοτο και θεαματικό.
  • Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εντυπωσιακό φαινόμενο σχετίζεται με το γεγονός ότι τέτοια εποχή μεγαλύτερα ψάρια κυνηγούν μικρότερα, με αποτέλεσμα τα τελευταία να εκτινάσσονται προς τη στεριά, σε μία προσπάθεια να σωθούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα παράξενο φαινόμενο κατέγραψε ο φακός το βράδυ του Σαββάτου (6/6) στην Πρέβεζα, όπου εκατοντάδες μικρά ψάρια άρχισαν ξαφνικά να πετάγονται έξω από το νερό κοντά σε σκάφη και προβλήτες.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα sinidisi.gr καταγράφονται αμέτρητα ψάρια να εκσφενδονίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό αλλόκοτο και θεαματικό ταυτόχρονα. «Μια σακούλα» ακούγεται να λέει ένα αγοράκι, που είδε τα ψάρια να… βγαίνουν στη στεριά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εντυπωσιακό φαινόμενο σχετίζεται με το γεγονός ότι τέτοια εποχή μεγαλύτερα ψάρια κυνηγούν μικρότερα, με αποτέλεσμα τα τελευταία να εκτινάσσονται προς τη στεριά, σε μία προσπάθεια να σωθούν.

Δείτε το βίντεο:

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