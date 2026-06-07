Παράξενο θέαμα στην Πρέβεζα: Εκατοντάδες ψάρια βγήκαν στη στεριά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα παράξενο φαινόμενο κατέγραψε ο φακός το βράδυ του Σαββάτου (6/6) στην Πρέβεζα, όπου εκατοντάδες μικρά ψάρια άρχισαν ξαφνικά να πετάγονται έξω από το νερό κοντά σε σκάφη και προβλήτες.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα sinidisi.gr καταγράφονται αμέτρητα ψάρια να εκσφενδονίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό αλλόκοτο και θεαματικό ταυτόχρονα. «Μια σακούλα» ακούγεται να λέει ένα αγοράκι, που είδε τα ψάρια να… βγαίνουν στη στεριά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εντυπωσιακό φαινόμενο σχετίζεται με το γεγονός ότι τέτοια εποχή μεγαλύτερα ψάρια κυνηγούν μικρότερα, με αποτέλεσμα τα τελευταία να εκτινάσσονται προς τη στεριά, σε μία προσπάθεια να σωθούν.

Δείτε το βίντεο: