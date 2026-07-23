Χανιά: Κοιμόταν στην παραλία, τον πέρασαν για νεκρό και κάλεσαν το ΕΚΑΒ

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν λουόμενοι εντόπισαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην άμμο και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ διαπίστωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αποκοιμηθεί, αρνούμενος τη μεταφορά του σε νοσηλευτική μονάδα.

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Αποκοιμήθηκε μεθυσμένος
Πηγή: Zarpa Nwes
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/7/2026) το πρωί στην παραλία των Αγίων Αποστόλων Χανίων, όταν λουόμενοι εντόπισαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην άμμο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.
  • Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ούτε είχε φύγει από τη ζωή.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αποκοιμηθεί στην παραλία. Ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται καλά και αρνήθηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/7) στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν λουόμενοι εντόπισαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην άμμο και θεωρώντας ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του, ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:00, με τους παρευρισκόμενους να ανησυχούν για την κατάσταση του άνδρα και να ζητούν τη συνδρομή των διασωστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ούτε είχε φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αποκοιμηθεί στην παραλία.

Οι διασώστες τον ξύπνησαν προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάστασή του και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται καλά και δεν επιθυμεί να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω εξέλιξη, αφού ο άνδρας αρνήθηκε τη μεταφορά του σε νοσηλευτική μονάδα.

 

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