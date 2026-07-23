Ιαπωνία: Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας λόγω ακραίου καύσωνα – Πάνω από 10.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία

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Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Ιαπωνία εξαιτίας ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την κατάσταση «καταστροφική».

Οι νοσηλείες λόγω θερμοπληξίας εκτοξεύθηκαν, ενώ καταγράφονται ήδη θύματα και κρίσιμα περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Δραματική αύξηση νοσηλειών και θανάτων

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK, στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Ιαπωνίας έδειξαν ότι, 10.857 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας κατά την εβδομάδα από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.

Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν της προηγούμενης εβδομάδας (4.580) και υπερδιπλάσιος από το σύνολο ολόκληρου του μηνός Ιουνίου (4.064).

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:

14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 4.382 περιστατικά κατατάχθηκαν ως σοβαρά ή μέτριας σοβαρότητας.

περιστατικά κατατάχθηκαν ως σοβαρά ή μέτριας σοβαρότητας. 6.361 περιστατικά καταγράφηκαν ως ελαφρά.

Η Νομαρχία της Οσάκα κατέγραψε τα περισσότερα περιστατικά, με 1.041 ανθρώπους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Ηλικιακά, τα άτομα άνω των 65 ετών αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα, φτάνοντας τα 6.734 περιστατικά (πάνω από το μισό του συνόλου).

Η θερμοπληξία εκδηλώθηκε συχνότερα σε εσωτερικούς παρά σε εξωτερικούς χώρους:

Περίπου 42% των συνολικών περιστατικών (4.523 άνθρωποι) κατέρρευσαν στα σπίτια τους ή σε συγκροτήματα διαμερισμάτων.

των συνολικών περιστατικών (4.523 άνθρωποι) κατέρρευσαν στα σπίτια τους ή σε συγκροτήματα διαμερισμάτων. Ακολούθησαν οι δρόμοι (2.326 περιστατικά), τα υπαίθρια στάδια, οι χώροι στάθμευσης και οι αποβάθρες σταθμών.

Ρεκόρ εισαγωγών στο Τόκιο

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο Τόκιο καταγράφτηκε την Τετάρτη ο υψηλότερος αριθμός εισαγωγών σε νοσοκομεία από το 2010, μέσα σε μια ημέρα εξαιτίας του καύσωνα.

Οι ιαπωνικές αρχές ανακοίνωσαν πως ένας από τους ασθενείς απεβίωσε και άλλοι τέσσερις βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, επικαλούμενες στοιχεία των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Τα ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο. Σύμφωνα με το BBC, στην πόλη Τατζίμι (περιφέρεια Γκίφου) ο υδράργυρος έφτασε τους 40,3 βαθμούς, στην πόλη Τογιότα (περιφέρεια Αΐτσι) τους 40,1 βαθμούς και στην περιοχή Χατσιμάν της πόλης Γκουτζό (περιφέρεια Γκίφου) τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η πόλη Τογιότα και η περιοχή Χατσιμάν κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες από τότε που ξεκίνησαν οι παρατηρήσεις.

Την ίδια ημέρα, 278 από τα 914 σημεία παρατήρησης σε όλη την Ιαπωνία ανέφεραν μέγιστες θερμοκρασίες 35 βαθμών, ενώ τρία σημείωσαν τιμές άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Παράλληλα, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για θερμοπληξία στις 42 από τις 47 περιφέρειες της χώρας, ενώ η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις συνθήκες ως «εξαιρετικά θερμή ημέρα».

Προειδοποιήσεις και νέα μέτρα

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών τόνισε την σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας: «Δεν είναι υπερβολή να αποκαλούμε καταστροφή έναν καύσωνα που στέλνει τόσους ανθρώπους στα νοσοκομεία ή προκαλεί θανάτους».

«Πίνετε νερό συχνά πριν νιώσετε δίψα και κάντε ενεργή χρήση του κλιματισμού», πρόσθεσε.

Σχετικά για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, δήλωσε: «Παρακαλούμε τηρείτε σχολαστικά τα προληπτικά μέτρα, όπως η λήψη επαρκούς ανάπαυσης».

Καθώς ο καύσωνας παρατείνεται, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να προσέρχονται στην εργασία τους με ελαφρύ ρουχισμό -όπως T-shirts, σορτσάκια και αθλητικά παπούτσια αντί για κοστούμια και γραβάτες- για το φετινό καλοκαίρι.