Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο του 59χρονου εργαζόμενου στην καθαριότητα – Είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του 59χρονου υπαλλήλου στον τομέα καθαριότητας, ο οποίος είχε σώσει έναν 46χρονο άστεγο που κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε σε απορριμματοφόρο, το βράδυ της 22ας Απριλίου.

Ο 59χρονος Θεόδωρος Καρακόττας, ο οποίος ήταν συμβασιούχος στην καθαριότητα μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του πριν από περίπου 15 ημέρες. Τότε είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και νοσηλευόταν στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση.

Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε, όπως γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάρτησή του στα social media.

«Δυστυχώς ο συνάδερφος συμβασιούχος Καρακόττας Θεόδωρος πρόγραμμα ΔΥΠΑ (55-67 1+1) δεν τα κατάφερε μετά από δύσκολη μάχη στην εντατική του Παπανικολάου λόγω των πολλαπλών εμφραγμάτων που υπέστη εδώ και 15 ημέρες, γεμίζοντας θλίψη τους συναδέρφους του στην νυχτερινή βάρδια αποκομιδής της εποπτείας της Σολωμού καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα, σε ηλικία 59 χρονών!! Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του! Καλή ανάπαυση να έχει η ψυχή του!», έγραψε ο κ. Φουντούκης.

Όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό της οικογένειας του Θόδωρου Καρακκότα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο οποίος ενημερωνόταν για την πορεία της υγείας του, σύμφωνα με τη voria.gr.

Είχαν σώσει τη ζωή ενός άστεγου

Ο Θεόδωρος Καρακόττας και ο Αναστάσιος Μασκουλίδης ήταν οι δύο υπάλληλοι οι οποίοι ενήργησαν σωτήρια και έσωσαν τη ζωή του άστεγου Ρουμάνου, ο οποίος κοιμόταν μέσα σε κάδο επί της Λεωφόρου Νίκης. Ο 46χρονος ήταν μέσα σε κάδο και όταν οι υπάλληλοι άδειασαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο, τότε αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα εντός αυτού. Πατώντας έγκαιρα το στοπ, σταμάτησαν τη διαδικασία και έσωσαν τη ζωή του άνδρα.

«Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει», είχε δηλώσει τότε ο Θόδωρος Καρακόττας, τη μέρα που είχε καλέσει ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τους δύο εργαζόμενους για να τους συγχαρεί για τη στάση τους.