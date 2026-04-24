Θεσσαλονίκη: «Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια, αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό» – Οι εργαζόμενοι περιγράφουν πώς έσωσαν τον άστεγο μέσα από το απορριμματοφόρο

«Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει». Με αυτά τα λόγια ο Θοδωρής Καρακώτας, ένας από τους δύο εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, περιέγραψε πως έζησε -μαζί με τον συνάδελφο του- το πρωτοφανές περιστατικό με τον 46χρονο άστεγο ο οποίος κοιμόταν μέσα σε κάδο σκουπιδιών και κατέληξε εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχτηκε το πρωί της Παρασκευής (24/04) στο γραφείο του στο δημαρχιακό μέγαρο τους εργαζόμενους, τον συμβασιούχο Θοδωρή Καρακώτα και τον μόνιμο υπάλληλο Αναστάσιο Μασκαλίδη, οι οποίοι ήταν σε νυχτερινή βάρδια και υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη, έκαναν το τακτικό δρομολόγιο επί της οδού Λεωφόρου Νίκης.

Ξαφνικά όταν «σήκωσαν» τον κάδο για να τον αδειάσουν εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου, αντιλήφθηκαν πως ένας άνδρας κατέληξε στην πρέσα του οχήματος.

Τα μέλη του πληρώματος του απορριμματοφόρου σταμάτησαν άμεσα την αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας του απορριμματοφόρου, αποτρέποντας τα χειρότερα για τον άστεγο. Στο σημείο κλήθηκαν ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον 46χρονο, με κατάγματα στο πόδι και να τον μεταφέρει σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

«Πάτησα έγκαιρα το στοπ. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση. Ακούσαμε μια φωνή και δεν καταλάβαμε από πού ήρθε. Σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα», πρόσθεσε ο κ. Μασκαλίδης.

«Είχαμε την αποτροπή ενός συμβάντος που θα μπορούσε να ήταν τραγικό», συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους της Καθαριότητας, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Λάζαρου Ζαχαριάδη. «Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, διότι η ακαριαία αντίδραση τους και τα άμεσα αντανακλαστικά τους οδήγησαν να μην έχουμε θλιβερή εξέλιξη».

Οι δύο εργαζόμενοι του δήμου δήλωσαν πως από δω και στο εξής κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους θα φροντίζουν να ανοίγουν πάντα τα καπάκια των κάδων προτού τα φορτώσουν στο απορριμματοφόρο διότι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι για το τι μπορεί να «κρύβεται» μέσα…