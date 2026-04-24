Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ – Μέτρα τιμωρίας για τους «απρόθυμους» συμμάχους

Ένα εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πενταγώνου, το οποίο περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ επεξεργάζονται σειρά επιλογών για την «τιμωρία» των συμμάχων στο ΝΑΤΟ που θεωρούν ότι απέτυχαν να στηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η αποβολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία, καθώς και η επανεξέταση της αμερικανικής θέσης σχετικά με τις βρετανικές αξιώσεις στα Νησιά Φώκλαντ.

ABO: Η «κόκκινη γραμμή» των ΗΠΑ

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το έγγραφο εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον για την άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν δικαιώματα πρόσβασης, στάθμευσης και υπέρπτησης (ABO).

«Το ABO είναι το απολύτως βασικό επίπεδο (baseline) για το ΝΑΤΟ», αναφέρει χαρακτηριστικά το email.

Οι προτεινόμενες επιλογές, που κυκλοφορούν στα υψηλότερα κλιμάκια του Πενταγώνου, περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή τιμητικές θέσεις εντός της Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στους συμμάχους επειδή δεν έστειλαν ναυτικές δυνάμεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ έχει δηλώσει ότι εξετάζει ακόμη και την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή του στο Reuters την 1η Απριλίου, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποχώρησης, απάντησε: «Δεν θα το κάνατε αν ήσασταν στη θέση μου;»

Στο στόχαστρο Ισπανία και Βρετανία

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη με την Ισπανία, η οποία αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων Ρότα και Μορόν για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι μια αποβολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα, με στόχο τη «μείωση του αισθήματος απαίτησης (sense of entitlement) από την πλευρά των Ευρωπαίων».

Από την άλλη, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προσβάλει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την απροθυμία του να συμμετάσχει πλήρως στον πόλεμο, δηλώνοντας ότι «δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ» και χαρακτηρίζοντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνίδια».

Ως απάντηση, το email προτείνει την επανεκτίμηση της διπλωματικής στήριξης των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ, τα οποία διεκδικεί η Αργεντινή του συμμάχου του Τραμπ, Χαβιέρ Μιλέι.