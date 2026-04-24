Τηλεθέαση (23/4): Η κυριαρχία για τη σειρά «Το σόι σου» και οι εκπλήξεις

Στην prime time ζώνη, «Το σόι σου» κυριάρχησε ξεκάθαρα στην τηλεθέαση, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό (25,4%) όσο και στο γενικό σύνολο (23,6%). Στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «MasterChef» με 17%, ενώ στο σύνολο τη θέση αυτή κατέκτησε ο «Άγιος Έρωτας» με 18,8%, δείχνοντας διαφορετικές προτιμήσεις ανά κοινό.
Η «Γη της Ελιάς» διατήρησε σταθερή παρουσία, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση στο σύνολο με 16,7%, ενώ χαμηλότερα στο δυναμικό κινήθηκε στο 8,7%. Αντίθετα, το «Μια νύχτα μόνο» παρουσίασε καλύτερη εικόνα στο σύνολο (15,4%) σε σχέση με το δυναμικό (7,2%).
Πιο χαμηλά στη λίστα, «The Wall», «Στην πίεση» και «Το παιδί» κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά και στα δύο κοινά, χωρίς να μπορέσουν να απειλήσουν τον ανταγωνισμό.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Το σόι σου
|25,4
|2
|MasterChef
|17
|3
|Άγιος Έρωτας
|14
|4
|Γη της Ελιάς
|8,7
|5
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|7,8
|6
|Μια νύχτα μόνο
|7,2
|7
|The Wall
|5,4
|8
|Στην πίεση
|3,4
|9
|Το παιδί
|3,4
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Το σόι σου
|23,6
|2
|Άγιος Έρωτας
|18,8
|3
|Γη της Ελιάς
|16,7
|4
|Μια νύχτα μόνο
|15,4
|5
|MasterChef
|13,4
|6
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|12,5
|7
|The Wall
|4,4
|8
|Στην πίεση
|2,9
|9
|Το παιδί
|2,9