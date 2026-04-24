Τηλεθέαση (23/4): Η κυριαρχία για τη σειρά «Το σόι σου» και οι εκπλήξεις

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Το σόι σου: Τεχνητή νοημοσύνη και εκλογές τρελαίνουν Τριαντάφυλλους και Χαμπέους

Στην prime time ζώνη, «Το σόι σου» κυριάρχησε ξεκάθαρα στην τηλεθέαση, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό (25,4%) όσο και στο γενικό σύνολο (23,6%). Στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «MasterChef» με 17%, ενώ στο σύνολο τη θέση αυτή κατέκτησε ο «Άγιος Έρωτας» με 18,8%, δείχνοντας διαφορετικές προτιμήσεις ανά κοινό.

Η «Γη της Ελιάς» διατήρησε σταθερή παρουσία, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση στο σύνολο με 16,7%, ενώ χαμηλότερα στο δυναμικό κινήθηκε στο 8,7%. Αντίθετα, το «Μια νύχτα μόνο» παρουσίασε καλύτερη εικόνα στο σύνολο (15,4%) σε σχέση με το δυναμικό (7,2%).

Πιο χαμηλά στη λίστα, «The Wall», «Στην πίεση» και «Το παιδί» κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά και στα δύο κοινά, χωρίς να μπορέσουν να απειλήσουν τον ανταγωνισμό.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Το σόι σου 25,4
2 MasterChef 17
3 Άγιος Έρωτας 14
4 Γη της Ελιάς 8,7
5 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 7,8
6 Μια νύχτα μόνο 7,2
7 The Wall 5,4
8 Στην πίεση 3,4
9 Το παιδί 3,4

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Το σόι σου 23,6
2 Άγιος Έρωτας 18,8
3 Γη της Ελιάς 16,7
4 Μια νύχτα μόνο 15,4
5 MasterChef 13,4
6 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,5
7 The Wall 4,4
8 Στην πίεση 2,9
9 Το παιδί 2,9

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
05:48 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 24/4/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 24/4/2026.
05:43 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 24/4/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 24/4/2026.
05:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 24/4/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 24/4/2026.
04:45 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η πορεία της στον στίβο της πολιτικής, οι απειλές που έχει δεχτεί και οι αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή της

Την Αφροδίτη Λατινοπούλου φιλοξένησε το βράδυ της Πέμπτης, ο Νίκος Χατζηνικολάου, στην εκπομπή...
LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»