Τηλεθέαση (23/4): Η κυριαρχία για τη σειρά «Το σόι σου» και οι εκπλήξεις

Στην prime time ζώνη, «Το σόι σου» κυριάρχησε ξεκάθαρα στην τηλεθέαση, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό (25,4%) όσο και στο γενικό σύνολο (23,6%). Στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «MasterChef» με 17%, ενώ στο σύνολο τη θέση αυτή κατέκτησε ο «Άγιος Έρωτας» με 18,8%, δείχνοντας διαφορετικές προτιμήσεις ανά κοινό.

Η «Γη της Ελιάς» διατήρησε σταθερή παρουσία, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση στο σύνολο με 16,7%, ενώ χαμηλότερα στο δυναμικό κινήθηκε στο 8,7%. Αντίθετα, το «Μια νύχτα μόνο» παρουσίασε καλύτερη εικόνα στο σύνολο (15,4%) σε σχέση με το δυναμικό (7,2%).

Πιο χαμηλά στη λίστα, «The Wall», «Στην πίεση» και «Το παιδί» κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά και στα δύο κοινά, χωρίς να μπορέσουν να απειλήσουν τον ανταγωνισμό.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Το σόι σου 25,4 2 MasterChef 17 3 Άγιος Έρωτας 14 4 Γη της Ελιάς 8,7 5 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 7,8 6 Μια νύχτα μόνο 7,2 7 The Wall 5,4 8 Στην πίεση 3,4 9 Το παιδί 3,4

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)