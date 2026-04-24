Πάτρα: Συνελήφθη 12χρονος που απείλησε με μαχαίρι άνδρα και τον λήστεψε

Ένας 12χρονος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (23/04) στην Πάτρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, καθώς απείλησε με μαχαίρι περαστικό.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος προσέγγισε έναν άνδρα που κινούταν πεζός, και με την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τον ανήλικο και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.