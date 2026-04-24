Λίβανος: Η παράταση της εκεχειρίας ως «τεστ επιρροής» του Τραμπ στον Νετανιάχου – Η παράμετρος του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για ακόμη τρεις εβδομάδες.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ υποδέχθηκε τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, και την πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Μουαουάντ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό τη βαριά σκιά των ισραηλινών πληγμάτων της προηγούμενης ημέρας, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους και μια δημοσιογράφο.

Το μήνυμα Τραμπ και οι προσδοκίες για ειρήνη

Αμέσως μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι ΗΠΑ πρόκειται να εργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ», έγραψε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την ελπίδα να φιλοξενήσει σύντομα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, σημειώνοντας πως υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» οι δύο χώρες να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία εντός του έτους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και οι πρεσβευτές των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Λίβανο, Μάικ Χάκαμπι και Μισέλ Ισά.

Η παράμετρος του Ιράν

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έθεσε έναν ξεκάθαρο όρο για την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε κοφτά: «Ναι, αυτό είναι απαραίτητο».

Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες συνομιλίες με το Ιράν έχουν επικεντρωθεί κυρίως στο πυρηνικό ζήτημα, καθώς η Τεχεράνη αντιστέκεται στις πιέσεις για τερματισμό της στήριξης προς τις οργανώσεις-πληρεξουσίους (proxies) στην περιοχή.

«Ιστορική στιγμή»

Οι δύο πρεσβευτές εξήραν τον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου, κάνοντας λόγο για μια μέρα που προετοιμαζόταν επί δεκαετίες.

Ο Ισραηλινός πρέσβης Γεχιέλ Λάιτερ δήλωσε: «Το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν υπήρξαν ποτέ πιο κοντά ο ένας στον άλλον από ό,τι σήμερα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη. Ας ελπίσουμε ότι θα την επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό».

Από την πλευρά της, η πρέσβειρα του Λιβάνου, Νάντα Μουαουάντ, ευχαρίστησε τον Τραμπ που προήδρευσε σε αυτή την «ιστορική στιγμή», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας, με την υποστήριξή σας, μπορούμε να κάνουμε τον Λίβανο σπουδαίο ξανά».

Σκεπτικισμός για την εφαρμογή στο πεδίο

Παρά το θετικό κλίμα στην Ουάσιγκτον, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εύθραυστη.

Η Χεζμπολάχ, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στις συνομιλίες, επιμένει ότι έχει «το δικαίωμα στην αντίσταση» κατά των δυνάμεων κατοχής.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι η εκεχειρία «δεν είναι στο 100%».

«Η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προσπαθώντας να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός. Και εμείς, το Ισραήλ, πρέπει να ανταποδώσουμε. Κάθε φορά που βλέπουμε μια απειλή, αναλαμβάνουμε δράση», ανέφερε ο Ντανόν.

Η εκεχειρία, η οποία επρόκειτο να λήξει την Κυριακή, έχει επιφέρει σημαντική μείωση της βίας, ωστόσο οι επιθέσεις συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν καταλάβει μια περιοχή που έχουν ορίσει ως «ζώνη ασφαλείας».

Ένα «τεστ επιρροής» για ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύμφωνα με την ανάλυση του Sky News, η απόφαση για την επέκταση της εκεχειρίας έχει σημασία για όλα τα μέρη (ΗΠΑ-Ισραήλ-Λίβανος) που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις εντός του Λευκού Οίκου.

Κυρίως, όμως, θα αποτελέσει ένα «τεστ επιρροής» – της επιρροής που έχουν οι ΗΠΑ επί του Ισραήλ και αντιστρόφως.

Παρά το γεγονός ότι από την έναρξη της αρχικής εκεχειρίας πριν από μία εβδομάδα (16 Απριλίου) και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, το βρετανικό μέσο ενημέρωσης εκτιμά ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα αναμένει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να επιδείξει «καλή πίστη» από εδώ και στο εξής, καθώς ο Τραμπ στοχεύει στην επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν.